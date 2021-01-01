دعاء المطر للميت .. بـ9 كلمات تهب عليه نسائم الجنة في قبره



دعاء المطر للميت دعاء المطر للميت

دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي ، لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت وهذه الأجواء، لما كان الدعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره ، لأن دعاء المطر للميت مكتوب أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن خلال دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب الذي قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.



دعاء المطر للميت

دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب من السُنة النبوية الشريفة، المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منه دعاء المطر للميت أو دعاء المطر للمتوفي مكتوب وقت نزول المطر والذي يعد فرصة ذهبية للميت، حيث إنه وقت استجابة الدعاء، ومن أمثلته:



اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا ارحم الراحمين.

اللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك.

اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين.

ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك.

دعاء للاب الميت في المطر

دعاء للاب الميت في المطر أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر يأتي ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من دعاء للاب الميت في المطر أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر وما نحوها من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء قصير للميت يصلح للتداول بسهولة ويتواكب مع متطلبات العصر، وكذلك دعاء للاب الميت في المطر أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر .

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اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتگ.اللهم اروي قبره وأجعل له في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.اللهم اسقي قبر أبي بالمطر.اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.أجمل وأحن الأدعية للمتوفيأجمل دعاء قصير للميت يعد أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي ، والتي قد وردت في الأثر، ويعد من أفضل ادعية للميت ، حيث إنه أجمل دعاء قصير للميت جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .دعاء للميت في المطر قصيردعاء للميت في المطر قصير عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في المطر قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت في المطر قصير مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر، ومن دعاء للميت في المطر قصير : «اللهم اسقي قبره بالمطر»، وكذلك : «اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتك».أفضل دعاء قصير للميت ( ادعية للمتوفى )أفضل دعاء قصير للميت مكتوب هو: «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، وهذه مجموعة من الأدعية للمتوفي ، وهي من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر المتوفي ، بالحرص على ترديد دعاء للميت قصير مكتوب ويسهل تداوله عبر الواتس وتويتر.