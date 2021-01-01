7 علاجات سريعة تخلصك من مشاكل الكلى.. جربيها بنفسك



مشاكل الكلى مشاكل الكلى





أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى لصحة الكلى .. إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث



1. الملفوف

يساعد على على تحسين أداء الكلى بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيها. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6 وفيتامين ج وفيتامين ك إلى جانب الألياف وحمض الفوليك.

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2. السمكتحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحمي الكلى.يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تناول الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة والتونة.يجب أن تستهلك السمك المطهو ​​على البخار أو المخبوز أو المشوي لتقليل مشاكل الكلى.3. التوتيعتبر التوت مصادر ممتازة للمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف وحمض الفوليك. يعتبر التوت مثل الفراولة والتوت البري والتوت البري والتوت الأزرق مفيدًا لكليتيك.يحتوي التوت على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين عمل المثانة.الجفاف وقلة الشهية أبرزها .. العلامات الشائعة لتسمم الكلىلمرضى الكلى والسكرى.. أطعمة عليك تجنبها4. الثوميحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للتخثر يمكن أن تقلل بشكل فعال من فرص الإصابة بأمراض الكلى. يحمي الثوم الكلى من الآثار الضارة المحتملة للمعادن الثقيلة. يمكنك استخدام الثوم الطازج أو المفروم أو المسحوق في أطباقك لجني الفوائد الصحية.5. زيت الزيتونزيت الزيتون مفيد لكليتيك فهو مصدر كبير للأحماض الدهنية المضادة للالتهابات التي تقلل الأكسدة وتعزز صحة الكلى. استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز لعمل تتبيلة السلطة وفي طبخك اليومي.6. بياض البيضينصح الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بالحصول على بياض البيض. ذلك لأن بياض البيض يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور ونسبة عالية من البروتين. كما أنه يحتوي على أحماض أمينية أساسية ضرورية للكلى لتعمل بشكل صحيح.ومع ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تجنب تناول صفار البيض.7. الفلفل الأحمريحتوي الفلفل الأحمر على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومرتفعة بفيتامين أ وفيتامين ج وكذلك فيتامين ب 6. كما أنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك والألياف اللازمة لمساعدة الكلى على الأداء بشكل أفضل. قم بتضمين الفلفل الأحمر في مطبخك وتجنب مشاكل الكلى.