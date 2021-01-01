فوائد الأرز الأسود للقلب والكلى ومرضى السكري



فوائد الأرز الأسود فوائد الأرز الأسود



الأرز الأسود يحتوي على الحبوب الكاملة وبه فوائد صحية لا حصر لها، وهو نوع نادر وقديم جدًا من الأرز الذي ينمو في الهند منذ قرون، ويزرع بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الهند.



فوائد الأرز الأسود

نستعرض فوائد الأرز الأسود وفقا لموقع food، وفيما يلي بعض فوائد الأرز الأسود..



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8 نصائح يجب مراعاتها عند حصاد وتخزين الأرز

1- غني بمضادات الأكسدة

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يعتبر اللون الأسود الغامق أو اللون الأرجواني للأرز الأسود علامة على خصائصه المضادة للأكسدة العالية، وعلى غرار العليق والتوت ، يظهران بلون أعمق بسبب محتواهما العالي من مضادات الأكسدة.تحتوي الطبقة الخارجية من الأرز الأسود على كميات هائلة من مضادات الأكسدة - الأنثوسيانين، وفي الواقع، فإن كمية الأنثوسيانين الموجودة في الأرز الأسود أعلى من أي حبة أخرى، بما في ذلك الأرز البني، والأرز الأحمر، والكينوا الحمراء، أو غيرها من أصناف الحبوب الكاملة الملونة.يمكن أن يساعد أنثوسيانين في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يحد من حركات الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض مثل مرض السكري وحتى السرطان، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ وتقليل الالتهاب.وتوجد غالبية العناصر الغذائية للأرز في الطبقة الخارجية ، والبدن والنخالة ، والتي يتم الاحتفاظ بها فقط في الحبوب الكاملة، نظرًا لأن الأرز الأسود لا يخضع لأي تكرير أو معالجة، فإنه قادر على الاحتفاظ بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف.ويحتوي الأرز الأسود أيضًا على مضادات أكسدة مهمة - فيتامين هـ، وهو مفيد في الحفاظ على صحة العين والجلد والمناعة .2- إزالة سموم الجسمتساعد المغذيات النباتية الموجودة في الأرز الأسود على تطهير الجسم من السموم المسببة للأمراض التي تسببها الجذور الحرة، ويساعد الأرز الأسود الكبد على التخلص من المواد غير المرغوب فيها من خلال نشاطه المضاد للأكسدة.3- مصدر للأليافيحتوي الأرز الأسود على حوالي 3 جرامات من الألياف لكل نصف كوب، يساعد هذا المحتوى الغني بالألياف على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك والإسهال والانتفاخ، تساعد الألياف على ربط السموم والفضلات داخل الجهاز الهضمي، وطردها بالكامل من الجهاز عند اكتمال دورة الهضم.وتمنح الألياف جسمك أيضًا شعورًا بالشبع بعد تناولها مما يمنعك من تناول الأطعمة الدهنية الأخرى، مما يساعد على إنقاص الوزن.4- منع خطر الإصابة بالسكريلدرء خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررة فقط، ويتم تخزين نخالة الحبوب بالكامل في الأرز الأسود. الألياف قادرة على مساعدة الجسم على امتصاص الجلوكوز السكر من الحبوب على مدى فترة زمنية أطول، نظرًا لأن الألياف تستغرق وقتًا أطول للهضم، وبالتالي الحفاظ على مستويات السكر المتسقة.5- الوقاية من السمنةبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، يعتبر الأرز الأسود هو أفضل أنواع الأرز التي يجب تناولها، والأرز الأسود المليء بالألياف لا يمنحك الشعور بالشبع فقط، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام، وتشير الدراسات إلى أن نوع الأرز يمكن أن يساعد أيضًا في منع مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما ترتبط بخطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.6- تعزيز صحة القلبقد يكون لتناول الأرز الأسود تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول الصحية أيضًا، وتقلل المواد الكيميائية النباتية للأنثوسيانين الموجودة في الأرز الأسود من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ، وهو مساهم شائع في أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول الكلية.