كثرة شرب الماء أبرزها.. 4 نصائح لحرق أسرع للدهون.. جربيها بنفسك



نصائح لحرق أسرع للدهون نصائح لحرق أسرع للدهون



إذا كنتي ترغبين في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة يجب المحافظة على ترطيب الجسم وتناول السوائل الكافية.. إليك مجموعة نصائح سريعة جربيها بنفسك .





1- تناول ما لا يقل عن نصف وزنك من الماء.



إذا كنت ترغب في الحصول على نسبة ضئيلة من الدهون، فاعلم أن الماء يلعب دورًا كبيرًا في عملية تكسير الدهون ومنحك الترطيب .



تعتمد جميع أنظمة الجسم الرئيسية تقريبًا على الماء لذا فإن الترطيب الكافي يؤثر بشكل كبير على التحكم في الوزن .

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2- تناول المشروبات المحلاة الخالية من السكر .السكر المضاف يزيد من نسبة السكر في الدم، ويوقف التمثيل الغذائي للدهون، ويؤثر سلبًا على الحالة المزاجية.لذلك الأفضل تناول المكملات مع المشروبات الغير محلاة بالسكر، مثل المياه الغازية بالحمضيات أو الشاي العشبي."3- تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.يحتوي الشاي الأخضر على كلٍ من مادة الكافيين والفلافونويد ، والتي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحفيز تكسير جزيئات الدهون.تؤكد الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للشاي الأخضر قد يقلل من محيط الخصر ودهون البطن وكتلة الدهون الكلية في الجسم.4-ابدأ كل صباح بملعقة كبيرة من خل التفاحيحتوي خل التفاح على مركب حمض الأسيتيك، والذي وجد في الدراسات لتحسين الشبع والتحكم نسبة السكر في الدم والهضم.المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء يمكن أن توفر الترطيب وقد تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.لا يساعد شرب الماء في تحسين الترطيب فحسب، بل قد يساعد أيضًا في زيادة الشعور بالامتلاء خاصة عند تناوله قبل أو مع الوجبات."