

أمراض تصيب الرضع أمراض تصيب الرضع



أشهر 10أمراض تصيب الرضع خاصة وأنه لا يزال لدى طفلك جهاز مناعة ضعيف ويعاني من أولى أمراضه الصغيرة، العديد من أمراض الطفولة شديدة العدوى.



من المهم معرفة كيفية التعرف عليها ومنعها.إليك أكثر الأمراض شيوعًا عند الأطفال مع الدكتورة دومينيك لو هويزيك، طبيبة الأطفال في كاين ومؤلف مدونة طب الأطفال Pédiablog.





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1. تعرفي على علامات مرض رضيعك ..جدري الماءالأطفال المصابون بجدري الماء معديون لمدة 7 أيام بعد الطفح الجلدي. عادة ما يكون الانتقال عن طريق الاتصال المباشر.يجب على الآباء الانتباه في هذا الصدد إذا لاحظوا أن طفلهم مصاب بالحمى ولديه طفح جلدي. الأفضل هو استشارة طبيب الأطفال. فستهدف العلاجات الموصوفة إلى تهدئة حكة الطفل وخفض الحمى.2. أعراض مرض الطفل الرضيع بالحصبةغالبًا ما تُصاب بالحصبة في فصلي الربيع والشتاء، وهي واحدة من أكثر الأمراض الفيروسية المعدية. يمكن أن يؤدي إلى تطور حالات خطيرة، بما في ذلك المضاعفات العصبية.السن الذي يكون فيه الطفل أكثر عرضة للإصابة بالمرض هو ما بين 5 و6 أشهر. تتميز الحصبة بالأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والإسهال والتهاب الملتحمة وفقدان الشهية وطفح على الجسم.يجب أن تعلم أن الحصبة معدية قبل 6 أيام من ظهور العلامات الأولى.لذلك، عند إجراء التشخيص، يجب أن تكون متيقظًا إذا كان لديك أطفال آخرون أو إذا لم يتم تطعيمك ضد المرض.كإجراء وقائي، يوصى بتلقيح الأطفال من سن عام واحد.3. الحصبة الألمانيةالحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية حادة ومعدية يحدث الانتقال من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب.ينتج عنه حمى معتدلة وطفح جلدي على شكل بقع حمراء على وجه الطفل قبل أن ينتشر إلى الجسم كله.أنه من الممكن أن تكون معديًا قبل 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى.إذا تم الكشف عن حالة من الحصبة الألمانية في منزلك، فمن المستحسن إخطار من حولك، يوصى بتطعيم طفلك ضد الحصبة الألمانية.4. أخطاء شائعة في العناية بالرضع السعال الديكيمرض الجهاز التنفسي من أصل بكتيري، يمكن أن يسبب السعال الديكي مضاعفات خطيرة عند الأطفال. هذا المرض الناجم عن عصية بورديت-جينجو يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال حديثي الولادة.يحدث التلوث من خلال الشعب الهوائية، الأعراض الأولى للسعال الديكي هي: التهاب الأنف، والسعال المستمر، والحمى، والعطس المتكرر. تدريجيًا، يتفاقم السعال ويمكن أن يؤدي حتى إلى القيء.يجب دخول الأطفال دون سن ستة أشهر إلى المستشفى بسبب السعال الديكي. يعالج الأطفال الأكبر سنًا بالمضادات الحيوية لمدة شهر.للوقاية من المرض يمكنك تطعيم طفلك في عمر شهرين ثم 4 أشهر.5. النكافالنكاف يحدث عادة في أواخر الشتاء والربيع. ينتشر هذا المرض الفيروسي عن طريق الاتصال المباشر. العلامات التحذيرية هي صداع وحمى والتهاب الغدد اللعابية وألم في الأذنين.المرضى الصغار معديون قبل ثلاثة أيام من الالتهاب وحتى يتم حل جميع الأعراض.كعلاج، يُنصح بتناول المسكنات ومضادات الالتهاب جنبًا إلى جنب مع الكثير من الراحة. إذا كان الطفل يعاني من الألم، فمن المستحسن وضع كمادات باردة على الخدين.يتم تضمين الوقاية من النكاف في لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية، الموصى به من 12 شهرًا.6.نزلات البرد في الشتاءالحمى والتعب وآلام الجسم وسيلان الأنف من أعراض الزكام التي تشبه أعراض الأنفلونزا. عند الأطفال، الذين لا يستطيع معظمهم التنفس من أنوفهم بشكل صحيح، من الشائع رؤية نزلة برد تتحول إلى التهاب. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تنتقل العدوى إلى الرئتين: يصبح السعال ويكون الأطفال الصغار معديين بشكل خاص في هذه المرحلة.7.التهاب الأذنيعتبر مرض الطفولة هذا شائعًا جدًا، وغالبًا ما يحدث بعد نزلة برد أو إنفلونزا، حيث تقع قناة الأذن بجوار الممرات الهوائية مباشرةً. هذا هو السبب في أهمية التنفس من الأنف عند الأطفال. أيضًا، عندما تعود الإفرازات، يمكن أن تصيب أذن الطفل. غالبًا ما تكون التهابات الأذن مؤلمة عند الأطفال ويمكن أن تكون مصحوبة أيضًا بالحمى.8.التهاب الشعب الهوائيةأعراض التهاب الشعب الهوائية هي سعال دهني مصحوب بقئ. غالبًا ما يظهر التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال بعد الإصابة بنزلة برد سيئة.9.الطفح الوردييصيب الطفح الوردي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و3 سنوات. لا تعتبر معدية للغاية ، لأنها تظهر دون اتصال واضح مسبق مع شخص مصاب.يبدأ الطفح الوردي بحمى شديدة يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية. وفي غضون 4 إلى 5 أيام من نوبة الحمى، يظهر طفح جلدي خفيف مع بقع حمراء، تشبه بقع الحصبة أو الحصبة الألمانية. تتركز البقع على مستوى الجذع ومؤخر العنق. لا تسبب الحكة وتستمر ما بين 12 و24 ساعة.10.الحمىقد ترتفع درجة حرارة الأطفال لأكثر من 38 درجة عند الإصابة بالإنفلونزا والنزلات المعوية أو نتيجة تناول بعض التطعيمات، ويجب استشارة الطبيب المعالج، لوصف الأدوية الخافضة للحرارة المناسبة له، مع الحرص على عمل كمادات مياه باردة.إذا لاحظت علامات مرض مُعدٍ لدى طفلك، فحددي موعدًا في أقرب وقت ممكن مع طبيب الأطفال الخاص بك. تذكر أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابة من حولك بالعدوى.