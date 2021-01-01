أكلات عربية.. طريقة عمل القطايف بالجبنة والبسطرمة



القطايف بالجبنة والبسطرمة القطايف بالجبنة والبسطرمة





تعتبر طريقة عمل القطايف بالجبنة والبسطرمة، من أكثر الوصفات المختلفة والمميزة المقتبسة من المطبخ العربي، وهي من المأكولات السهلة واللذيذة التي قد تنال إعجاب أطفالك وعائلتك بأكملها، ويمكن تقديمها كسناكس، أو كمقبلات بجانب الوجبات الرئيسية.





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل القطايف بالجبنة والبسطرمة وهي أحد الأكلات العربية الشهيرة، والمختلفة، وهي وجبة لا تستغرق طريقة تحضيرها سوى ربع ساعة، وتكفي مقادير هذه الوصفة لـ 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

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مقادير طريقة عمل القطايف بالجبنة والبسطرمة :½ كيلوغرام قطايف حجم كبير100 غرام بسطرمة قطع متوسطة100 غرام جبن رومي مكعبات متوسطة100 غرام جبن تشيدر مكعبات متوسطة100 غرام جبن موزاريلا مكعبات متوسطة100 غرام زيتون شرائح ( أسود أو أخضر )1 حبة فلفل رومي كبيرة1 حبة طماطم كبيرة1 ملعقة متوسطة فلفل أسودزيت للقليطريقة عمل القطايف بالجبنة والبسطرمة :1- يقطع الفلفل الرومي والطماطم إلى مكعبات بحجم مكعبات الجبن.2- تخلط جميع المكونات.3- يوضع كمية مناسبة من الخليط فى كل قطعة قطايف، ونقوم بـ إغلاقها بإحكام.4- في زيت غزير ساخن توضع القطايف، ونقوم بقليها حتى تأخذ اللون الذهبي، وترفع من الزيت على ورق المطبخ ليشرب الزيت.5- تقدم القطايف بالجبنة والبسطرمة ساخنة كمقبلات بجوار الأطباق الرئيسية.