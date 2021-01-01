

إيطاليا.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا اليومية إيطاليا.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت اليوم الجمعة إصابات قياسية بكورونا بلغت 144243 حالة، مقابل 126888 إصابة في اليوم السابق.



وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد الوفيات بصورة ضئيلة إلى 155 وفاة من 156 في اليوم السابق.



وفي المجمل سجلت إيطاليا وفيات مرتبطة بكوفيد-19 عددها 137402 منذ فبراير 2020 بينما سجلت ستة ملايين و125 ألف إصابة حتى الآن.