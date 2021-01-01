الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تراجعت عن العمل العسكري ضد إيران

اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوى، أن إسرائيل تراجعت عن اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد بلاده.
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تراجعت عن العمل العسكري ضد إيرانجهة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تهدد بضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي (فيديو)
وقال: "عقب مناورات (الرسول الأعظم) التي أجراها الحرس الثوري الإيراني، أبلغ رئيس وزراء الصهاينة حكومته بصورة مكتوبة أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن خطوة عسكرية ضد إيران".
وأضاف: "خلال 43 عاما الماضية توحد كل الأعداء، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق نصر ولا يمكنهم أن يسموا نصرا لأنفسهم.. وضعنا الحالي ليس مثل العقود السابقة، إذ لا يمكن حتى مقارنته بما كان عليه قبل عامين لأننا قمنا بواجبنا، وقد ضحى كثير من أبنائنا لتحقيق هذه الانتصارات وأداء واجباتهم".
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