تعرف على عقوبة مطعم سوري شهير "فك الشمع" بعد غلقه بالجيزة



عقوبة مطعم سوري شهير "فك الشمع" عقوبة مطعم سوري شهير "فك الشمع"





قررت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، في إطار حملات الرصد والمتابعة لضبط المخالفين، إعادة غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير في شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة في العجوزة، وذلك بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط ٣٧٥ كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الادمي وبعضها بها رائحه كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.





قد يعجبك أيضا...

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.عقوبة فتح محال تم غلقها بالشمع الأحمروواجه القانون جريمة عقوبة فتح محال تم غلقها بالشمع الأحمر، حيث نص القانون رقم 68 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، على أنه كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيهًا ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.وفي حالة فتح المحال التجاري أو الصناعي دون التصالح مع الحي، يعاقب صاحبه بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة؛ كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائي، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها.