الأهلي يرفض قرارًا لـ موسيماني يخص لاعبي الفريق

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موسيماني



قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اعترض أثناء اجتماعه مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن إعطاء الفريق راحة سلبية ١٢ يوم ورفض الأهلي طول فترة الإجازة التي منحها موسيماني للفريق".

وتابع: "الأهلي يخوض مبارياته في كأس الرابطة يوم ١٢ يناير المقبل، طلبت الإدارة من المدير الفني عودة للتدريبات يوم ٤ يناير المقبل بدلًا من يوم ٧ يناير، حتى يتمكن من إعداد الفريق جيدًا وتحديد إذا كان سيخوض البطولة باللاعبين الكبار أو بالناشئين وتساءل حينها موسيماني عن إمكانية إقامة البطولة في موعدها أو إلغائها حيث لم تجر القرعة حتى الآن".

المصدر: etc

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