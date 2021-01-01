Tecno تعلن إطلاق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة
أعلنت شركة تكنو Tecno، إطلاق هاتفها الذكي الجديد يسمى Spark 8 Pro، والذي يعد واحدا من أرخص هواتف أندرويد لعام 2022.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف تكنو Spark 8 Pro، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، ويمتاز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.
Tecno تعلن عن هاتف أندرويد مميز و رخيص الثمن
ويتميز الجزء الخلفي بهاتف تكنو Spark 8 Pro، بتصميم مموج وإعداد كاميرا ثلاثية مع عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل بجانب كاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ووحدة ثالثة غير محددة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.
ويحتوي هاتف تكنو Spark 8 Pro، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، وكما يأتي مزودا بمقبس سماعة رأس، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ويعمل الهاتف الذكي بواسطة واجهة المستخدم HiOS 7.6 من Tecno والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.
ويحزم هاتف تكنو Spark 8 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.
ويتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 8 Pro، في 4 خيارات لونية هي الأسود والبنفسجي والفضي والفيروزي، وستبدأ المبيعات الأولى للهاتف في الهند اعتبارا من 4 يناير المقبل، بسعر يبدأ من 142 دولار (أي ما يعادل 2200 جنيه مصري).
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