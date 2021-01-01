

لأول مرة في العالم .. رجل مشلول يشارك تغريدة على تويتر باستخدام دماغه فقط لأول مرة في العالم .. رجل مشلول يشارك تغريدة على تويتر باستخدام دماغه فقط

لأول مرة في العالم، شارك رجل مشلول تغريدة على موقع تويتر عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع شريحة كمبيوتر صغيرة في دماغه بحجم مشبك الورق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن الأسترالى فيليب أوكيف Philip O'Keefe، البالغ من العمر 62 عاما، من نشر تغريدة فكرية مباشرة على تويتر، عبر واجهة كمبيوتر دماغية طورتها شركة سينكرون Synchron الناشئة في مجال التكنولوجيا.



رجل مشلول يشارك أول تغريدة في العالم باستخدام دماغه فقط

وساعدت التكنولوجيا العصبية الجديدة، فيليب الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، على تأليف ونشر التغريدة على موقع تويتر بمجرد التفكير فيها، وهي تعد المشاركة الأولى من نوعها في العالم، وباستخدام الشريحة العصبية شارك أوكيف 7 تغريدات أخرى، على حساب الرئيس التنفيذي لشركة سينكرون، توماس أووكسلي.وبواسطة الشريحة العصبية المسماة Stentrode، التي تم زرعها لأول مرة في أبريل من العام الماضي 2020، تمكن أوكيف من التواصل مع أحبائه وزملائه عبر البريد الإلكتروني، ولعب ألعاب إلكترونية بسيطة مثل أوراق اللعب الشهيرة Solitaire، بالإضافة إلى المشاركة بنشاط في استشاراته ومشاريعه التجارية الأخرى.واستغرق زرع الشريحة 4 ساعات فقط، والتي سمحت لأوكيف بمزامنة الاتصال المباشر بين العقل البشري والكمبيوتر بدون الحاجة إلى الكتابة أو التحدث، وقد حصل على واجهة كمبيوتر الدماغ في أبريل 2020 بعد الشلل التدريجي الناجم عن مرض ALS الذي جعله غير قادر على الانخراط في العمل أو الأنشطة المستقلة الأخرى.وعلق أوكيف على استخدامه التكنولوجيا الجديدة: "إنه لا حاجة لاستخدام مفاتيح الكمبيوتر أو النطق بالكلمات، فهذه التغريدة ألفتها فقط من خلال التفكير فيها".وقال أوكيف بعد استخدام شريحة Stentrode: "عندما سمعت لأول مرة عن هذه التكنولوجيا، كنت أعرف مدى الاستقلالية التي يمكن أن تعيدها لي"، وأضاف: "إنه نظام مذهل، يشبه تعلم ركوب الدراجة، الأمر يتطلب تدريبا، ولكن بمجرد أن تتعود عليه، يصبح الأمر طبيعيا".



