

أفضل طريقة لـ تسجيل المكالمات على هواتف آيفون مجانا أفضل طريقة لـ تسجيل المكالمات على هواتف آيفون مجانا

تفرض شركة آبل Apple، قائمة طويلة من القيود على مستخدمي هواتف آيفون الشهيرة، من بينها أنه لا يمكنك تسجيل المكالمات على جهاز آيفون الخاص بك، على عكس الهواتف العاملة بنظام التسغيل أندرويد والتي توفر العديد من الأدوات المدمجة أو تطبيقات الطرف الثالث التي تساعدك على تسجيل جميع مكالماتك الهاتفية بسهولة.



ولحسن الحظ، يوجد عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك بتسجيل المكالمات على هواتف آيفون، من خلال توفير بعض العوامل والأدوات، كحل بديل للميزة التي يفتقر إليها نظام تشغيل آبل iOS، من ناحية أخرى، يمكن لمستخدمي أندرويد استخدام تطبيق التسجيل الصوتي الافتراضي المدمج بنظام التشغيل من جوجل، أو تنزيل أي تطبيقات تسجيل صوتي تابعة لجهات خارجية من متجر Google Play.



كيفية تسجيل المكالمات على هواتف آيفون

نظرا لأن هواتف آيفون لا تدعم خاصية تسجيل المكالمات على غرار أجهزة أندرويد، توجد 3 طرق يمكنك استخدامها لتسجيل المكالمات الصوتية على أجهزة آيفون، أولها ببساطة باستخدام جهاز ثاني، فمن المحتمل أن يكون استخدام جهاز ثانوي لتسجيل المكالمات هو أفضل طريقة لتسجيل مكالماتك.وللقيام بذلك، افتح تطبيق التسجيل على جهاز أو هاتف آخر، ف إذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad ثانوي، فافتح تطبيق Voice Memos واضغط على الزر الأحمر لبدء التسجيل، وعبر جهاز آيفون الخاص بك، قم بإجراء المكالمة التي تريد تسجيلها، ثم قم بفتح مكبر الصوت بجهازك.أفضل الطرق لتسجيل المكالمات على هواتف آيفونتسمح لك تطبيقات الطرف الثالث الأخرى، بتسجيل كل من الرسائل الواردة والصادرة على أجهزة آيفون، ومن بين أفضل التطبيقات المجانية لتسجيل المكالمات على آيفون تطبيق يسمى Rev، والذي يمكنك الحصول عليه عبر متجر آبل آب ستور، إليك كيفية القيام بذلك:1.قم بتثبيت تطبيق Rev على هاتفك الآيفون.2. بمجرد انتهاء عملية التثبيت، قم بفتح التطبيق وتسجيل رقمك واضغط على خيار بدء المكالمة المسجلة في الأسفل.3. حدد ما إذا كنت تريد تسجيل المكالمات الواردة أو الصادرة.4. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على بدء الاتصال.5. إذا كنت ترغب في تسجيل مكالمة واردة، سيطالبك Rev تلقائيا بالاتصال بمسجل المكالمات الخاص بهم وسيقوم بإعداد مكالمة جماعية ثلاثية الاتجاهات.5. بمجرد إنهاء المكالمة، سيظهر الملف المسجل تلقائيا على تطبيق Rev .



