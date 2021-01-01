

فيفو تشوق للهاتف iQOO 9 Pro وتؤكد وصوله يوم 5 يناير فيفو تشوق للهاتف iQOO 9 Pro وتؤكد وصوله يوم 5 يناير

نشرت اليوم، شركة فيفو، العديد من الإعلانات التشويقية، التي تبرز، المواصفات الرئيسية، لهاتفها الرائد، iQOO 9 Pro، والتي تؤكد أنه، سيصل بشكل رسمي، يوم 5 يناير 2022، وسيتوفر مع، مواصفات رائدة للغاية، تناسب اللاعبين، حيث سيضم معالجا رائدا، وشاشة بمعدل تحديث عال، ومعدل أخذ عينات باللمس، لم نره في هاتف ذكي، من قبل، بالإضافة إلى، المعالج الأقوى حاليا، من كوالكوم.



ووفقا للإعلانات التشويقية، فالهاتف iQOO 9 Pro، سيضم شاشة منحنية، من فئة، E5 AMOLED LTPO، (تم تصنيع الشاشة، بواسطة شركة سامسونج)، وبجودة 2K، أو QHD+، وبمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وبمعدل أخذ عينات باللمس، يبلغ 1000 هرتز، كما أن الشاشة، ستحتوي على ثقب صغير، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، وستدعم سطوعا، يصل إلى، 1500 شمعة في البوصة.



وبخصوص المعالج، فهذا الهاتف، القادم من فيفو، سيتم تشغيله، بالمعالج Snap­drag­on 8 Gen 1، الرائد من كوالكوم، وسيحتوي على، مراوح لتبريد الهاتف، أثناء الاستخدام المكثف، وسيحتوي أيضا، على بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، بالإضافة إلى أن، الكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف الرائد، iQOO 9 Pro، سيصل مع ماسح ضوئي، لبصمات الأصابع، بالموجات فوق الصوتية، مدمج أسفل الشاشة، ويقدم تجربة استخدام، سريعة للغاية، وسيعمل حتى عندما، تكون أصابعك مبللة، أو متسخة.وفي النهاية، سيتعين علينا الانتظار، حتى يوم 5 يناير، لمعرفة، سعر ومواصفات الهاتف iQOO 9 Pro، وذلك عندما تعلن فيفو، عن هاتفها الرائد، بشكل رسمي.



