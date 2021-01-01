

روسيا تدعم منظومة Glonass بأقمار جديدة العام القادم روسيا تدعم منظومة Glonass بأقمار جديدة العام القادم

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية أن روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة لتضمها لمنظومة Glonass المخصصة لتحديد المواقع.



وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية إن "الخبراء في البلاد أخرجوا مؤخرا آخر قمر من أقمار Glonass-M من منشآت التخزين استعدادا لإطلاقه إلى مدارات الأرض، إذ من المفترض أن يتم إرساله إلى الفضاء في مارس 2022".



وتبعا للمصدر فإن القمر المذكور سيكون جاهزا من الناحية التقنية ليطلق إلى الفضاء في منتصف مارس المقبل، وبعد هذا القمر ستطلق روسيا مجموعة من أقمار Glonass-K من الجيل الجديد.

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وكان مدير شركة "ريشيتنيوف" الروسية، نيكولاي تيستويدوف قد أشار في وقت سابق إلى أن أول قمر من أقمار Glonass-K2 الروسية الجدديدة من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في الربع الثاني من العام القادم، كما سيطلق قمر آخر من هذه الفئة في الربع الثالث من السنة نفسها.وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وتضم هذه المنظومة 25 قمرا، 22 منها تعمل لتقديم خدمات تحديد المواقع، وقمران تم إخراجهما مؤقتا ليخضعا لعمليات صيانة وإصلاح، وقمر موجود في الفضاء بوضعية الاختبار.