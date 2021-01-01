ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية أن روسيا تستعد لإطلاق أقمار جديدة لتضمها لمنظومة Glonass المخصصة لتحديد المواقع.
وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية إن "الخبراء في البلاد أخرجوا مؤخرا آخر قمر من أقمار Glonass-M من منشآت التخزين استعدادا لإطلاقه إلى مدارات الأرض، إذ من المفترض أن يتم إرساله إلى الفضاء في مارس 2022".
وتبعا للمصدر فإن القمر المذكور سيكون جاهزا من الناحية التقنية ليطلق إلى الفضاء في منتصف مارس المقبل، وبعد هذا القمر ستطلق روسيا مجموعة من أقمار Glonass-K من الجيل الجديد.
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التعليقات على روسيا تدعم منظومة Glonass بأقمار جديدة العام القادم
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