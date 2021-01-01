"روس كوسموس" أطلقت العام الجاري 340 قمرا صناعيا

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"روس كوسموس" أطلقت العام الجاري 340 قمرا صناعيا

أطلقت الصواريخ الفضائية الروسية العام الجاري 340 قمرا صناعيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأربعاء 29 ديسمبر مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على شكل الفيديو في قناتها التلفزيونية على "يوتيوب".

وجاء في التقرير أن عام 2021 شهد إطلاق 340 جهازا فضائيا باستخدام الصواريخ الروسية التابعة لـ"روس كوسموس"، وعلى وجه الخصوص هناك القمر الصناعي الروسي "أركتيكا – إم" للأرصاد الجوية، الأقمار الصناعية "وان ويب" البريطانية التي تضمنت كل دفعة منها 34 أو 36 قمرا صناعيا، القمر الصناعي الكوري الجنوبي لاستشعار الأرض عن بعد من طراز CAS500-1 والذي أطلقت معه كذلك عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة، الأقمار الصناعية التابعة لنظام الملاحة الفضائية الأوروبية Galileo، الأقمار الصناعية الروسية " إكسبريس – أمو3 " و" إكسبريس أمو 7" للاتصالات وغيرها.

المصدر: روسيا اليوم

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