

تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo Find X5 تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo Find X5

في الفترة الماضية، انتشرت الكثير، من الشائعات التي تخص، هواتف Find X، وأن أوبو، قد تنتقل مباشرة، من X3 إلى X5، مما يعني أن، الهواتف القادمة، ستصل تحت مسمى Oppo Find X5، وFind X5 Pro، والآن تم تأكيد ذلك، حيث ظهر تسريب جديد، يكشف لنا، عن الصور، والمواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Find X5.



ووفقا لهذا التسريب، فإن تصميم الهواتف القادمة، لن يختلف كثيرا، عن تصميم الهاتف Find X3 Pro، الحالي، حيث سيحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، في أعلى الزاوية اليسار للشاشة، وسيحتوي أيضا، على تصميم مشابه للكاميرات الخلفية، مع اختلاف في، أماكن الكاميرات، وشكلها، بالإضافة إلى، شعار Oppo، موجود في الأسفل.



معالج تشغيل، الهاتف Oppo Find X5، سيكون Dimen­si­ty 9000، الرائد من ميديا تيك، والمصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والشاشة ستكون AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن البطارية، ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط.

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أما بخصوص، الهاتف الرائد عن هذه السلسلة، Find X5 Pro، فسيصل بالمعالج Snap­drag­on 8 Gen 1، الرائد من كوالكوم، والذي تم تصنيعه، استنادا إلى، تكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب شاشة، Super AMOLED، بجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، والبطارية ستدعم، الشحن السريع، بقوة 125 واط.وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن، تتوفر هذه الهواتف، مع كاميراتين بدقة 50 ميجا بكسل، على الأقل في الخلف، وتشير الصور المسربة، إلى أن الهاتفين Oppo Find X5، وFind X5 Pro، لن يصلا، مع كاميرا منظار مقربة، مثل Find X3 Pro، وأيضا لا توجد كاميرا مجهرية، في الجزء الخلفي.أمامنا وقت طويل، حتى يتم الإعلان عن هذه الهواتف، مما يعني أن، هناك فترة ليست بالقصيرة، للحصول على، مزيد من التسريبات، وسنوفيكم بالتفاصيل الجديدة، فور وصولها.