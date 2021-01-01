في الفترة الماضية، انتشرت الكثير، من الشائعات التي تخص، هواتف Find X، وأن أوبو، قد تنتقل مباشرة، من X3 إلى X5، مما يعني أن، الهواتف القادمة، ستصل تحت مسمى Oppo Find X5، وFind X5 Pro، والآن تم تأكيد ذلك، حيث ظهر تسريب جديد، يكشف لنا، عن الصور، والمواصفات الرئيسية للهاتف Oppo Find X5.
ووفقا لهذا التسريب، فإن تصميم الهواتف القادمة، لن يختلف كثيرا، عن تصميم الهاتف Find X3 Pro، الحالي، حيث سيحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، في أعلى الزاوية اليسار للشاشة، وسيحتوي أيضا، على تصميم مشابه للكاميرات الخلفية، مع اختلاف في، أماكن الكاميرات، وشكلها، بالإضافة إلى، شعار Oppo، موجود في الأسفل.
معالج تشغيل، الهاتف Oppo Find X5، سيكون Dimensity 9000، الرائد من ميديا تيك، والمصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والشاشة ستكون AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن البطارية، ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo Find X5
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق