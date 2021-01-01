سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi 12 Pro

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سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi 12 Pro

Xiao­mi 12 Pro، هو الهاتف الرائد، في سلسلة Xiao­mi 12 Series، ويأتي مع مواصفات، أفضل من باقي هواتف السلسلة، حيث يضم، شاشة أكبر، بجودة أعلى، وكاميرات خلفية أفضل، وبطارية أكبر، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، بدلا من 67 واط، كما هو موجود في باقي، هواتف السلسلة، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف شاومي 12 برو.

مواصفات الهاتف Xiaomi 12 Pro
هاتف شاومي الرائد، مصمم حول شاشة، LTPO AMOLED، بحجم 6.73 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها محمية، بزجاج Corn­ing Goril­la Glass Vic­tus، وتدعم HDR10+، مع دعم 1B Col­ors، وDol­by Vision، بالإضافة إلى أن، شاشة الهاتف Xiao­mi 12 Pro، تحتوي على، ثقب صغير جدا، في المنتصف، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

معالج تشغيل، الهاتف شاومي 12 برو، يأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730، كما أنه، يتوفر، بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، و8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، و12 جيجا رام، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 12، مع واجهة MIUI 13، الأحدث من Xiaomi.

الواجهة الخلفية، للهاتف Xiao­mi 12 Pro، تحتوي على، كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم OIS، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تصوير بصري 2X، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.

بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة 4600 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، (يمكن شحن 100%، من سعة البطارية، في 18 دقيقة فقط)، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، مع دعم، الشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 10 واط، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ودعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.

سعر الهاتف Xiaomi 12 Pro
الهاتف Xiao­mi 12 Pro، سيباع بسعر يبدأ من، 738 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.
وبسعر يبلغ حوالي، 785 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.
وبسعر يصل إلى، 848 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

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