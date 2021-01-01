سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro، هو الهاتف الرائد، في سلسلة Xiaomi 12 Series، ويأتي مع مواصفات، أفضل من باقي هواتف السلسلة، حيث يضم، شاشة أكبر، بجودة أعلى، وكاميرات خلفية أفضل، وبطارية أكبر، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، بدلا من 67 واط، كما هو موجود في باقي، هواتف السلسلة، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف شاومي 12 برو.
مواصفات الهاتف Xiaomi 12 Pro
هاتف شاومي الرائد، مصمم حول شاشة، LTPO AMOLED، بحجم 6.73 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها محمية، بزجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم HDR10+، مع دعم 1B Colors، وDolby Vision، بالإضافة إلى أن، شاشة الهاتف Xiaomi 12 Pro، تحتوي على، ثقب صغير جدا، في المنتصف، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج تشغيل، الهاتف شاومي 12 برو، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730، كما أنه، يتوفر، بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، و8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، و12 جيجا رام، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 12، مع واجهة MIUI 13، الأحدث من Xiaomi.
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