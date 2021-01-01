أعربت الصين عن قلقها من النشاط الأمريكي الخطير في مدار الأرض وطالبت الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية عن عمل شركاتها التي تشكل أقمارها الصناعية خطورة على حياة رواد الفضاء الصينيين.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية" إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا مسؤولا في الفضاء ولا تلتزم بتنفيذ اتفاقيات دولية، الأمر الذي يهدد حياة رواد الفضاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، تشاو لي ليجان، إن واشطن تستعرض معايير مزدوجة. وأوضح أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت في يوليو وأكتوبر الماضيين دفعتين من الأقمار الصناعية الصغيرة "ستارلينك" والتي أدى إطلاقها إلى حدوث أوضاع خطيرة في مدار الأرض، إذ انها اقتربت مرتين من المحطة الفضائية حيث يعمل رواد الفضاء الصينيون الذين اضطروا إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتفادي اصطدام المحطة معها.
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التعليقات على الصين تتهم إالولايات المتحدة بتغيير مدارات أقمارها "ستارلينك" وماسك يرفض
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