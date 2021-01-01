

تحويلات مرورية.. محافظة الجيزة تعلن غلق كلي بشارع الهرم تحويلات مرورية.. محافظة الجيزة تعلن غلق كلي بشارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للانفاق لتنفيذ المشروع؛ فإنه سوف يتم استكمال أعمال إنشاء محطة مترو الخط الرابع (محطة الأهرامات)، والتى تتطلب القيام باستخراج ماكينة إنشاء الحوائط الخرسانية (cutter) داخل جسم المحطة بشارع الأهرام موقع الأعمال.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام؛ بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وميدان النصر إتجاه شارع الأهرام وشارع المنصورية ومحور ترسا لمدة يوم واحد، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية، والتنبيه على الشركة المنفذة بالحفاظ علي طبقة الأسفلت والأعمال التى تتم بالشارع، مع سرعة رد الشارع لأصله في حال تضرر طبقة الطريق بأي قطاع.

قد يعجبك أيضا...

وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة، للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهي كالآتي:تحويلات مرورية لغلق شارع الهرمحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارا إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة، ثم السير يميناً بشارع الشمس وصولاً حتى طريق المنصورية اتجاه شوارع ” الهرم – فيصل – ترسا “.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال؛ لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.