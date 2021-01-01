أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للانفاق لتنفيذ المشروع؛ فإنه سوف يتم استكمال أعمال إنشاء محطة مترو الخط الرابع (محطة الأهرامات)، والتى تتطلب القيام باستخراج ماكينة إنشاء الحوائط الخرسانية (cutter) داخل جسم المحطة بشارع الأهرام موقع الأعمال.
وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام؛ بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وميدان النصر إتجاه شارع الأهرام وشارع المنصورية ومحور ترسا لمدة يوم واحد، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية، والتنبيه على الشركة المنفذة بالحفاظ علي طبقة الأسفلت والأعمال التى تتم بالشارع، مع سرعة رد الشارع لأصله في حال تضرر طبقة الطريق بأي قطاع.
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التعليقات على تحويلات مرورية.. محافظة الجيزة تعلن غلق كلي بشارع الهرم
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