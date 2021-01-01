موعد إنتاج فورد موستنج 2024 الجيل القادم

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صورة الخبر: موعد إنتاج فورد موستنج 2024 الجيل القادم
موعد إنتاج فورد موستنج 2024 الجيل القادم

المربع نت – أشارت تقارير أمريكية جديدة إلى بدء إنتاج الجيل القادم من فورد موستنج في مارس 2023، مع العام أن الجيل الحالي من السيارة العضلية الأيقونية انطلق لأول مرة في 2015.

ونعلم أن فورد بدأت بالفعل بتطوير الجيل الجديد، والمتوقع استلامه لمجموعة تحديثات جمالية وميكانيكية هامة، بالإضافة إلى محرك هايبرد لتخفيف الانبعاثات وتحسين الصرفية، ولكن لاحقاً، ربما خلال تحديثات الفيس ليفت للسيارة.

من أهم التحديثات المحتملة للجيل الجديد هي توافر الدفع الكلي لأول مرة في تاريخ موستنج، ومن المتوقع تحديث الشاسيه الحالي للسيارة عوضاً عن الانتقال لشاسيه جديد كلياً.

وستنطلق موستنج بمحرك إيكوبوست 2.3 لتر 4 سلندر، ومحرك 5.0 لتر 8 سلندر، ومحرك 5.2 لتر 8 سلندر سوبرتشارجر، وأكدت تقارير متعددة على استلام السيارة لنسخة كهربائية بالكامل، غالباً في عام 2028.

صورة الخبر: موعد إنتاج فورد موستنج 2024 الجيل القادم

صورة الخبر: موعد إنتاج فورد موستنج 2024 الجيل القادم

المصدر: المربع نت

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