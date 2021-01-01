

هل من الآمن قيادة سيارتك دون غطاء خزان الوقود؟ هل من الآمن قيادة سيارتك دون غطاء خزان الوقود؟

يعاني بعض الأشخاص من ضياع غطاء خزان الوقود، لا سيما السيارات قديمة الطراز، ويلجأ البعض منهم إلى غلق فتحة خزان الوقود بقطعة قماش بدلاً عن الغطاء المخصص، أو يتركون الخزان دون غطاء، لكن هل يمكن أن تتسبب القيادة دون الغطاء في الضرر؟!



يساعد إغلاق خزان الوقود بغطاء محكم الغلق، في الحفاظ على الضغط المناسب، والذي يساعد سيارتك على العمل بسلاسة.



ووفقًا لـ how stuff works، لا تتسبب القيادة بدون غطاء خزان الوقود في إلحاق الضرر بسيارتك، ولكنها يمكن أن تتسبب في بعض المشكلات، منها:

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- تَفقِد سيارتك القليل من البنزين، ويحدث ذلك نتيجة التبخر أكثر من الانسكاب الفعلي أثناء قيادة السيارة، لأن عنق الخزان يساعد على منع الانسكاب، لكن فقدانك لبعض الوقود يكلفك أموالاً إضافية.- يمكن أن تتسرب الشوائب أو الرطوبة إلى خزان الوقود الخاص بسيارتك، ما يسبب الضرر إلى سيارتك ويمنعها من العمل بسلاسة.- تسبب مشكلة في أداء السيارة، تمت برمجة بعض السيارات للعمل عند إضاءة ضوء فحص المحرك، ما يجعل سيارتك تواصل القيادة بسرعة محدودة، وتواجه صعوبة كلما حاولت الإسراع.- على الرغم من أن عواقب القيادة بدون غطاء خزان الوقود ليست كارثية، إلا أن التغاضي عن الأمر على المدى الطويل يسبب الأعطال، كما أن أغطية خزانات الوقود غير مكلفة، إذ يمكنك شراء بديل من متجر قطع غيار سيارات محلي، أو بائع تجزئة عبر الإنترنت، أو يمكنك اللجوء إلى التوكيل الخاص بسيارتك.