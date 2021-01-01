

10 تحذيرات للسائقين أثناء هطول الأمطار بالطرق تجنبا لوقوع الحوادث 10 تحذيرات للسائقين أثناء هطول الأمطار بالطرق تجنبا لوقوع الحوادث

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، مجموعة من التحذيرات والوصايا لقائدى السيارات أعلى الطرق، لمنع وقوع الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار، ومن تلك الوصايا:



1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

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3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.