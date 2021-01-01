

بي إم دبليو ومرسيدس ينسحبان من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا السبب بي إم دبليو ومرسيدس ينسحبان من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا السبب

أعلنت كلا من مرسيدس بنز و "بي ام دبليو" أنهما لن يكونا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 الذي ستقام فعالياته بـ لاس فيغاس من 5 إلى 8 يناير القادم.



ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، لن يكون لأي من الشركتين حضور فعلي في المعرض بسبب المخاوف من الانتشار الوبائي السريع لمتحور كوفيد 19 وهو فيروس أوميكرون، الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بقوة وسرعة وأصبح أكثر انتشارا وعدوى من المتحورات السابقة.



كان من المتوقع أن تعرض العلامة التجارية البافارية "بي ام دبليو" مفاهيم جديدة وطرز أكثر تنوعا من ناحية الألوان والطلاءات المختلفة، بالإضافة إلى نظام المسرح داخل السيارة من أحدث التقنيات التكنولوجية، كما ترددت شائعات عن ظهور بي ام دبليو iX M60 في المعرض، ولكن قرر صانع السيارات الألمانية أن يستعيض عن الحضور الفعلي بالتواجد الاونلاين الرقمي بدلاً من الظهور في المعرض.

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منذ سنوات طويلة كانت بي ام دبليو حريصة على المشاركة الفعلية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية وتقديم أحدث ابتكاراتها وسياراتها المعدلة والكونسيبتس الجديدة ولكن نظرًا لحالة الوباء ، ستنقل مجموعة BMW جميع الأنشطة الإعلامية المخطط لها إلى برنامج رقمي بالكامل يتم بثه مباشرة من ألمانيا.كما قررت أيضا مرسيدس بنز عدم المشاركة والاكتفاء بالمشاركة الرقمية فقط بعد تأزم الوضع الصحي نتيجة الانتشار السريع لأوميكرون كما ستكشف من خلال بث عبر شبكات الإنترنت عن مفهومها الجديد مرسيدس فيجين EQXX في 3 يناير المقبل.الجدير بالذكر أن جنرال موتورز سبق وأن أعلنت أنها لن تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيجاس بسبب فيروس أوميكرون وكان من المقرر أن تكشف عن شيفروليه سيلفرادو الكهربائية بالكامل.