بي إم دبليو ومرسيدس ينسحبان من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا السبب

أعلنت كلا من مرسيدس بنز و "بي ام دبليو" أنهما لن يكونا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 الذي ستقام فعالياته بـ لاس فيغاس من 5 إلى 8 يناير القادم.
ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، لن يكون لأي من الشركتين حضور فعلي في المعرض بسبب المخاوف من الانتشار الوبائي السريع لمتحور كوفيد 19 وهو فيروس أوميكرون، الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بقوة وسرعة وأصبح أكثر انتشارا وعدوى من المتحورات السابقة.
كان من المتوقع أن تعرض العلامة التجارية البافارية "بي ام دبليو" مفاهيم جديدة وطرز أكثر تنوعا من ناحية الألوان والطلاءات المختلفة، بالإضافة إلى نظام المسرح داخل السيارة من أحدث التقنيات التكنولوجية، كما ترددت شائعات عن ظهور بي ام دبليو iX M60 في المعرض، ولكن قرر صانع السيارات الألمانية أن يستعيض عن الحضور الفعلي بالتواجد الاونلاين الرقمي بدلاً من الظهور في المعرض.
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