

إصدار محدود .. ستيلانتس تطرح 5 نسخ فقط من فيات أبارث 1000 SP إصدار محدود .. ستيلانتس تطرح 5 نسخ فقط من فيات أبارث 1000 SP

قررت شركة ستيلانتس متعددة الجنسيات أن تنتج مفهوم فيات أبارث 1000 SP الذي أزاحت عنه الستار العام الماضي 2020، في إصدار محدود جدا لا يتعدى الـ 5 سيارات.



وفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، قال روبرتو جيوليتو، المصمم المسؤول عن مفهوم فيات أبارث الحديث ورئيس قسم المركبات التراثية في العلامات التجارية الإيطالية لشركة ستيلانتس، أن الشركة ستنتج 5 نسخ فقط من السيارة وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام المختلفة تصريحه لمجلة Auto Italia وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات المهتمة بأخبار السيارات.



حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة أو المواصفات الفنية، لكن المؤكد حتى الآن أنها سيبنى على المنصة المعيارية الخاصة بطراز ألفا روميو 4C Spider. تتميز ألفا روميو بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، ومحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 1.75 لترًا يزأر بقوة 237 حصانًا ، مع علبة تروس مزدوجة القابض من 6 سرعات توجه قوتها إلى العجلات الخلفية فقط.

بينما تأتي فيات أبارث 1000 SP الأصلية بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.0 لتر ومخرجات طاقة حوالي 105 حصان، وقد تمكنت أن تحقق انتصارات متعددة في سباقات السيارات في حقبة الستينيات من القرن الماضي، بما في ذلك حلبات السباق الشهيرة مثل مونزا و نوربورجرينج.بالتأكيد ستكون فيات أبارث الجديدة أكبر بكثير من السيارة التقليدية المشهورة من فترة الستينات وبإمكانيات أعلى وأكثر حداثة من مثيلتها التراثية، لكنها في الوقت ذاته تتمتع لنفس لغة التصميم الخارجي الكلاسيكية بما في ذلك الفتحات الطولية على غطاء المحرك، المصابيح الأمامية الصغيرة المستديرة الجالسة على الرفارف الكبيرة المنتفخة على الجوانب، والكابينة المفتوحة ذات المقعدين مع الفتحات الأنبوبية الخلفية والمصابيح الخلفية المستديرة.



