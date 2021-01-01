قررت شركة ستيلانتس متعددة الجنسيات أن تنتج مفهوم فيات أبارث 1000 SP الذي أزاحت عنه الستار العام الماضي 2020، في إصدار محدود جدا لا يتعدى الـ 5 سيارات.
وفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، قال روبرتو جيوليتو، المصمم المسؤول عن مفهوم فيات أبارث الحديث ورئيس قسم المركبات التراثية في العلامات التجارية الإيطالية لشركة ستيلانتس، أن الشركة ستنتج 5 نسخ فقط من السيارة وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام المختلفة تصريحه لمجلة Auto Italia وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات المهتمة بأخبار السيارات.
حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة أو المواصفات الفنية، لكن المؤكد حتى الآن أنها سيبنى على المنصة المعيارية الخاصة بطراز ألفا روميو 4C Spider. تتميز ألفا روميو بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، ومحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 1.75 لترًا يزأر بقوة 237 حصانًا ، مع علبة تروس مزدوجة القابض من 6 سرعات توجه قوتها إلى العجلات الخلفية فقط.
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التعليقات على إصدار محدود .. ستيلانتس تطرح 5 نسخ فقط من فيات أبارث 1000 SP
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