أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-12-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 31-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 902 إلى 904
عيار 22 827 إلى 829
عيار 21 789 إلى 791
عيار 18 676 إلى 678
عيار 14 526 إلى 527
عيار 12 451 إلى 452
الاونصة 28,043 إلى 28,114
الجنيه الذهب 6,312 إلى 6,328
الكيلو 901,714 إلى 904,000
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