أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-12-2021

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-12-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 31-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 902 إلى 904
عيار 22 827 إلى 829
عيار 21 789 إلى 791
عيار 18 676 إلى 678
عيار 14 526 إلى 527
عيار 12 451 إلى 452
الاونصة 28,043 إلى 28,114
الجنيه الذهب 6,312 إلى 6,328
الكيلو 901,714 إلى 904,000

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

المصدر: صدى البلد

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