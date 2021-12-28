

ارتفاع أسعار الذهب العالمية للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاع أسعار الذهب العالمية للأسبوع الثاني على التوالي

أكدت وكالة بلومبرج، أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الأسبوع لتسجل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، على خلفية ضعف الدولار.



من ناحية أخرى، حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (+0.41%)، وذلك على خلفية تراجع الدولار معظم أيام الأسبوع، ومع تحسن المعنويات تدريجيًا منتصف هذا الأسبوع على خلفية التطورات الإيجابية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأنهت الليرة تداولات هذا الأسبوع عند 10.63 للدولار (مقابل 16.41 للدولار يوم الجمعة، الموافق 17 ديسمبر)، لتصل بذلك إلى أقوى مستوى لها في أكثر من شهر، على الرغم من المكاسب الأسبوعية القوية، لا تزال الليرة أدنى بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام التي تبلغ 6.96 للدولار، والتي وصلت إليها في 15 فبراير 2021.



وكان الراند الجنوب إفريقي ثاني أفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+2.18%)، على الرغم من الانطلاقة الضعيفة للعملة في بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وحققت العملة مكاسب بعد تصريح البيت الأبيض بأنه سيرفع قيود السفر عن العديد من الدول الإفريقية الجنوبية في 31 ديسمبر، وعلى خلفية بدء انحسار الموجة الرابعة لمتحور أوميكرون. من ناحية أخرى، كان البيزو التشيلي الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة بنسبة (-2.34%)، وذلك بعد فوز المرشح اليساري غابرييل بوريك في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.

وعقب فوزه، أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن احتمالية فرض سياسات جديدة تهدف إلى رفع معدلات الضرائب، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وفرض المزيد من اللوائح الحكومية على الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن البيزو التشيلي قد انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في جلسة يوم الاثنين بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أنه قد قلص بعضًا من خسائره خلال منتصف ونهاية هذا الأسبوع.

وجاء الوون الكوري الجنوبي كثاني أسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة بنسبة (-0.46%)، على خلفية استمرار ارتفاع حالات الإصابة جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء آسيا، حيث وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة جراء الفيروس في البلاد إلى مستوى قياسي خلال منتصف هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الأسهم الأمريكية مكاسب خلال تعاملات هذا الأسبوع على خلفية تحسن معنويات المخاطرة بسبب انحسار حالة القلق لدى المستثمرين حيال متحور أوميكرون. في مطلع هذا الأسبوع، تحديدًا يوم الإثنين، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية موجة بيع مكثفة على خلفية تصاعد حالة القلق إزاء متحور أوميكرون، ومشروع قانون بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل".

ومع ذلك، تحسنت المعنويات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب قوية. على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة جراء متحور أوميكرون حول العالم، أشارت التقارير إلى انخفاض حالات الوفيات وحالات الإصابة التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات جراء المتحور الجديد، مما تسبب في تراجع قلق المستثمرين حيال آثار متحور أوميكرون على النظرة المستقبلية للاقتصاد للعام المقبل.

كما دعمت التطورات الإيجابية في علاج فيروس كورونا، كموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استخدام حبوب فايزر لعلاج فيروس كورونا، معنويات المستثمرين. فضلًا عن ذلك، دعمت الأرباح الفصلية القوية للشركات التي تملك رأس مال سوقي مرتفع، مثل شركة ميكرون وشركة نايكي، سوق الأسهم الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن أحجام التداول المنخفضة، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، أدت إلى تفاقم حركة السوق واتجاهه، حيث كانت المكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.3% في ظل تفوق أداء أسهم شركة تسلا وشركة ميكرون على نظرائهم. وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 3.2% و1.7% على التوالي.

وبالانتقال إلى الأسواق الأوربية، تحسنت معنويات المخاطرة على خلفية وجود أخبار تفيد بأن متحور أوميكرون أقل خطورة من المتحورات الأخرى. وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.9% خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بقيادة قطاعات السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب بنسبة 0.35% خلال تداولات هذا الأسبوع على خلفية تحسن معنويات المخاطرة تدريجيًا خلال هذا الأسبوع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أحجام تداول المؤشر كانت ضعيفة إلى حد ما خلال الاسبوع.