

«اتش سي للوساطة» تتصدر ترتيب شركات السمسرة خلال الأسبوع الأخير بقيمة تداولات 8.3 مليار جنيه «اتش سي للوساطة» تتصدر ترتيب شركات السمسرة خلال الأسبوع الأخير بقيمة تداولات 8.3 مليار جنيه

تصدرت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، قائمة شركات الوساطة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري، بقيمة تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، عبر أحجام تداول بلغت 68.7 مليار سهم.



وجاءت بالمرتبة الثانية التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 685.5 مليون سهم، ثم شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 454 مليون سهم.



ثم شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 2 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار جنيه، تلاها أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 406.4 مليون سهم.

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واحتلت بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات المرتبة السادسة، بقيمة تداولات بلغت 406.4 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 1.2 مليون سهم، ثم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 997.4 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 106.8 مليون سهم، تلاها شركة جارانتي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 694.2 مليون جنيه بحجم تداول 27.9 مليون سهم.ثم نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول 557.7 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 119 مليار سهم، وبالمرتبة العاشرة جاء مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 538.4 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 234.9 مليون سهم.أداء البورصة في ديسمبرواختتمت البورصة المصرية الشهر الأخير من عام 2021، بتحقيق مكاسب بقيمة 43 مليار جنيه خلال تعاملات شهر ديسمبر، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 765 مليار جنيه، مقابل 722 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بنسبة ارتفاع 6%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.949 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 4.8%. بينما سجل مؤشر EGX70 3.4% ارتفاعًا خلال الفترة عند 2.201 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 6.3% مغلقا الفترة عند 1.934 نقطة.وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 5.5% مغلقا عند 14.228 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 4.8% مغلقا الفترة عند 3.255 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر ديسمبر نحو 84.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.203 مليون ورقة منفذة على 947 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 8.2 مليون ورقة منفذة على 855 ألف عملية خلال الشهر نوفمبر.هذا و قد استحوذت الأسهم على 60% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39% خلال الشهر.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3% و العرب على 9% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 935 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 126 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.4 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,688.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,373.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.