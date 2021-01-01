

كيفن كارتر.. براءة المصور الذي غضب عنه العالم بسبب الطفل السوداني كيفن كارتر.. براءة المصور الذي غضب عنه العالم بسبب الطفل السوداني

انتشرت صورة لطفل هزيل وضعيف يموت جوعا وبجانبة نسر شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام ١٩٩٣، وتم التقاط هذه الصورة من قبل المصور السوداني كيفن كارتر الذي لقى هجوم شرس من قبل العالم فور نشر هذه الصورة المبكية، وتم التقاط الصورة في منطقة بجنوب السودان.



وقامت صحيفة نيويورك تايمز العالمية بشراء تلك الصورة ونشرها في يوم 26 مارس 1993مما أدى إلى انتشارها بشكل اوسع، وحصوله على أرفع الجوائز الصحفية في العالم وهي جائزة بوليتزر، وبعد ٣ أشهر من تسلم الجائزة دخل كيفن كارتر في حالة اكتئاب ادت إلى انتحاره، بسبب كثرة هجوم الشعوب عليه بشكل أكبر، وكتب رسالة حزينة قبل انتحارة حيث كتب قائلا: «أنا آسف جدا جدا لكن ألم الحياة يفوق متعتها بكثير لدرجة أن المتعة أصبحت غير موجودة، أنا مكتئب، بدون هاتف، مال للإيجار، مال لإعالة الطفل، مال للديون، مال !!!، تطاردني ذكريات حية من عمليات القتل والجثث والغضب والألم، لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى، من المجانين المولعين بإطلاق النار، أغلبهم من الشرطة، من الجلادين القتلة، ذهبتُ للانضمام إلى كين إن كنت محظوظاً لتلك الدرجة».



ولكن وبعد فترة وجيزة من انتحاره ثبت براءة كيفن حيث ان العالم اتهمه بأنه ترك الطفل حتى مات جوعا، ولكن هذا لم يحدث، حيث ان الطفل كان يعاني من الجفاف واعطاه كيفن الاكل قبل تصويرة، والطفل لم يمت من الاساس وما زال على قيد الحياة، وعند فحص الصور وجد آثار للطعام في أيدي الطفل بالفعل، وعندما حكى بعض الأشخاص الذين حضروا الواقعة، قالوا إن النسر هاجم الطفل، وفي النهاية اثبتت التحريات بأن كيفن كارتر كان مظلوم.

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والقصة الأقرب للواقع هي القصة التي رواها كيفن بنفسه حيث كان في رحلة إلى السودان مع زميله جواو سيلفا، حين كان بقرية "أيود" سمع صوتا ضعيفا لأنين طفلة صغيرة هزيلة، كانت الطفلة قد توقفت عن الزحف لبرهة وهي في طريقها إلى مركز لتوزيع الطعام، فيما كان يتحضر لالتقاط الصور سقط نسر بقربها، ذكر كارتر أنه انتظر نحو 20 دقيقة آملاً أن يفرد النسر جناحيه من أجل أن يلتقط أفضل صورة ممكنة، لكنه لم يفعل ذلك، وبعد أن التقط الصورة قام بطرد النسر بعيداً، وقال كارتر بأنه التقط الصورة، لأن عمله هو "التقاط الصور" فقط وبعد ذلك غادر، والاشخاص هناك قالوا له لا تلمس الاطفال لعدم انتشار الامراض المعدية.