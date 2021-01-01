

١٠ أطعمة تسبب الصداع النصفي.. أبرزها الشوكولاتة ١٠ أطعمة تسبب الصداع النصفي.. أبرزها الشوكولاتة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الصداع النصفي المزعج، وهو من الأعراض الشائعة التي تتطلب العناية الطبية الفورية للتشخيص والعلاج المناسبين، حيث له أنواع كثيرة وأسباب أكثر، وفي بعض الأحيان يحدث الصداع بعد تناول بعض أنواع الطعام.



وفقًا لمؤسسة أبحاث الصداع النصفي ، فإن الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي قد تفعل ذلك فقط عندما تقترن بمحفزات أخرى، لكن هذا المزيج وأي محفز بشكل عام، وفردي للغاية، مما يجعل البحث صعبًا.



ولا يوجد شيء مثلاً يمثل المثير الشامل للصداع النصفي، ولكن هناك بعض المحفزات الشائعة التي يمكن أن تسبب أو تساهم في حدوث نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، وذلك وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، وهي كالآتي:

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1- الكافيينوفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يمكن أن يساعد الكافيين في الواقع في وقف نوبات الصداع النصفي، ويمكن أن يوفر أيضًا تخفيفًا للصداع عند استخدامه من حين لآخر.2- المحليات الصناعيةوتحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مُحليات صناعية، وهذه هي بدائل السكر التي تضاف إلى الأطعمة والمشروبات لإضافة الحلاوة، ولكن هذه المحليات يمكن أن تسبب الصداع النصفي.3- الكحولالكحول هو أحد المنتجات الأكثر شيوعًا التي يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي، ووفق دراسة واحدة مصدر موثوق ، أفاد أكثر من 35 ٪ من المشاركين الذين يعانون من الصداع النصفي أن الكحول كان أحد مسبباتهم الشائعة.4- الشوكولاتةوفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية ، يُعتقد أن الشوكولاتة هي ثاني أكثر مسببات نوبات الصداع النصفي شيوعًا بعد الكحول، ويقولون إنه يؤثر على ما يقدر بنحو 22 % من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.وتحتوي الشوكولاتة على كل من الكافيين وبيتا فينيل إيثيل أمين ، مما قد يؤدي إلى حدوث الصداع لدى بعض الأشخاص.5- الأطعمة التي تحتوي على مادة MSGالجلوتامات أحادية الصوديوم، وهو عبارة عن ملح الصوديوم لحمض الجلوتاميك الموجود بشكل طبيعي في أجسامنا.6- اللحوم المعالجةبما في ذلك اللحوم الباردة ولحم الخنزير والهوت دوج والنقانق - تحتوي جميعها على مواد حافظة تسمى النترات ، والتي تحافظ على اللون والنكهة.ويمكن لهذه الأطعمة أن تطلق أكسيد النيتريك في الدم ، والذي يعتقد أنه يوسع الأوعية الدموية في الدماغ.7- الأجبان المسنةتحتوي الأجبان المسنة على مادة تسمى التيرامين، ويتشكل عندما تتسبب شيخوخة الطعام في تحلل البروتينات، وكلما زاد عمر الجبن ، زاد محتوى التيرامين.8- الأطعمة المخللة والمخمرةمثل الجبن القديم ، يمكن أن تحتوي الأطعمة المخللة والمخمرة على كميات عالية من التيرامين.9- الأطعمة المجمدةيمكن أن يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات المجمدة مثل الآيس كريم أو السلاش إلى آلام حادة في الرأس.ومن المرجح أن تعاني من الصداع الذي يتحول إلى نوبات الصداع النصفي إذا كنت تتناول طعامًا باردًا بسرعة ، أو بعد التمرين ، أو عند ارتفاع درجة الحرارة.10- الأطعمة المالحةقد تؤدي الأطعمة المالحة وخاصة الأطعمة المملحة المعالجة التي قد تحتوي على مواد حافظة ضارة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.ويمكن أن يؤدي استهلاك مستويات عالية من الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم ، مما يسبب الصداع أو نوبات الصداع النصفي.