تمكن عدد من رجال الإطفاء في ولاية مونتانا الأمريكية، من إنقاذ كلبين في الغرق في المياه المتجمدة لنهر ميسوري وسط درجات حرارة تحت الصفر.
وقالت الشركة المتخصصة في الإنقاذ من حريق الشلالات العظيمة، كما أطلقت على نفسها، إن أطقمها استجابت للنهر أسفل خليج برودووتر مباشرة، بعد أن أفاد أحد الشهود برؤية الكلاب وهي تسقط في الجليد وذلك اثناء مطاردتهم لمجموعة من الأوز، وذلك وفقا لما أفادت به شبكة قناة " KRTV NEWS".
ونجح رجال الإطفاء في إخراج الكلاب من الماء، مشيرين إلى أنت لم يصابوا بأي أذى، لكنهما كانا يواجهان مشكلة في تحريك أرجلهما بسبب التعرض للماء البارد.
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التعليقات على إنقاذ كلبين سقطوا في نهر متجمد بولاية مونتانا الأمريكية| فيديو
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