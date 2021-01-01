

إنقاذ كلبين سقطوا في نهر متجمد بولاية مونتانا الأمريكية| فيديو إنقاذ كلبين سقطوا في نهر متجمد بولاية مونتانا الأمريكية| فيديو

تمكن عدد من رجال الإطفاء في ولاية مونتانا الأمريكية، من إنقاذ كلبين في الغرق في المياه المتجمدة لنهر ميسوري وسط درجات حرارة تحت الصفر.



وقالت الشركة المتخصصة في الإنقاذ من حريق الشلالات العظيمة، كما أطلقت على نفسها، إن أطقمها استجابت للنهر أسفل خليج برودووتر مباشرة، بعد أن أفاد أحد الشهود برؤية الكلاب وهي تسقط في الجليد وذلك اثناء مطاردتهم لمجموعة من الأوز، وذلك وفقا لما أفادت به شبكة قناة " KRTV NEWS".



ونجح رجال الإطفاء في إخراج الكلاب من الماء، مشيرين إلى أنت لم يصابوا بأي أذى، لكنهما كانا يواجهان مشكلة في تحريك أرجلهما بسبب التعرض للماء البارد.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت إميلي بور لخدمات الطوارئ في الشركة قائلة: "لقد كان الجو باردًا حقًا ، لذا فإن الماء يتساقط منها ، ويتحول إلى رقاقات ثلجية، وسألنا Animal Control gal إذا كانت بيوتها قد تم تسخينها، وقالت إنها ليست كذلك ، وقلنا ، لدينا سيارة إسعاف وبطانيات مدفأة ، لذلك قمنا بوضعها في مكانها الصحيح".وأكدت بور على، أنه تم تسخين الكلاب ونقلها إلى ملجأ الحيوانات بمدينة جريت فولز، ولم يتضح ما إذا كانت مملوكة لأحد الأشخاص أم أنها شاردة.وأوضحت إدارة شرطة جريت فولز إن درجة الحرارة وقت الإنقاذ كانت تقترب من -24 درجة.