طريقة عمل طاجن الجمبري وشوربة السي فود فى البيت.. جددى مطبخك



طاجن الجمبري وشوربة السي فود طاجن الجمبري وشوربة السي فود

يعتبر الجمبري من الأكلات المفضلة والمحبوبة لدى الكثير من أفراد العائلة، وذلك لطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المختلفة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كما يمكن تحضيره فى المنزل بطرق مختلفة ومتعددة، لذلك تفضل الكثيرات من النساء تحضيره سواء في وجبات الغداء أو العشاء، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص وشوربة السي فود، وفقاً لما شرحته الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع "اليوم السابع".



طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص



مكونات طاجن الجمبري بالصوص الأحمر:



نصف كيلو من الجمبري المقشر.

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٢فصوص من الثوم المفروم.كوب من عصير الطماطم.٢من الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.زيت.ملح.فلفل أسود.بهارات مشكل حسب الرغبة.طريقه تحضير طاجن الجمبري بالصوص :يجب تحضير إناء ثم إضافة القليل من الزيت والجمبرى، مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى يتغير لون الجمبري وبعد ذلك يجب إضافة الثوم والفلفل الحار ثم الملح وكذلك الفلفل الأسود والبهارات مع التقليب و إضافة بعد ذلك عصير الطماطم وتركه لمده خمس دقائق على النار، ثم رفع الأناء من على النار وتحضير طاجن متوسط الحجم وإضافة الجمبري بالصوص في الطاجن، وتغطيته بورق الألمنيوم ثم إدخاله الفرن على درجة حرارة 180 لمده 10 دقائق وتقديمه مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض.مكونات شوربة السي فود:250 جرام من الجمبري.250 جرام من السمك الفيليه.250 جرام من الكاليماري مقطع لقطع صغيرة.3 من الكابوريا.كوب حليب.كوب كريمة للطهي.ثمرة بصل مفرومة.ملح وفلفل أسود وكمون.٢معلقة كبيرة من السمن أو الزبدة.٣ معالق كبيرة من الدقيق.طريقه تحضير شوربة السي فود :يجب غسل المأكولات البحرية بطريقة جيدة جدًا ثم تقسيم الكابوريا إلى نصفين، و سلق الجمبري بعد غسله ووضعه فى إناء مع إضافة لتر من الماء والملح والفلفل الأسود والكمون وتركه على النار لمدة15 دقيقه وتحضير وعاء مناسب مع إضافة السمن والبصل المفروم مع التقليب لمدة دقيقة ثم إضافة المأكولات البحرية والإستمرار في التقليب، وإضافة الدقيق مع الاستمرار في التقليب ثم إضافة الحليب وكريمة الطهي وماء السلق الخاص بالجمبري وإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون، وعندما يبدأ في الوعاء في الغليان يجب رفع الشوربة من على النار وتقدم ساخنة لأفراد الأسرة.