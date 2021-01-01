تمتع الطفل بالثقة بالنفس شيء جيد لكن عندما يصل الأمر إلى الغطرسة والغرور يصبح هناك مشكلة يجب علاجها، لأن ذلك يؤثر بشكل سلبى على علاقته مع أشقائه وزملائه في المدرسة، وبالتالي قد يتجنب البعض التعامل معه، ولهذا يجب علاج هذه المشكلة، من خلال اتباع الأم لعدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "kidsactivitiesblog".
نصائح للتعامل مع الطفل المتكبر :
اعرفى السبب
يجب على الأم أن تعرف سبب اتصاف الطفل بالغرور، هل ذلك نابع عن التباهى الدائم بذكائه ومدحه طوال الوقت أو للإهتمام والديه الزائد به، مما جعله يشعر بأنه محور الكون وزرع بداخله الشعور بالغرور.
اتكلمى مع المدرس
يجب على الأم أن تتحدث مع معلم الطفل عن غروره، فمن المحتمل أن يظهر نفس السلوك السلبي في المدرسة، لفهم سبب غطرسته، وحث المدرس بالتحلى بالصبر عند التعامل مع الطفل وإبلاغها عند تغير سلوكه للأفضل.
اتكلمى مع طفلك على إنفراد
يجب على الأم أن تتجنب توبيخ طفلها وتتحدث معه على إنفراد عن تعامله مع الآخرين بغطرسة، وسخرية، مع تنبيه بطريقة حازمة أن غطرسته أمر غير مقبول ويجب أن يتعامل بتواضع وإحترام مع الآخرين .
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التعليقات على بيعامل أخواته بتعالى .. اعرفى إزاى تغيرى من سلوك طفلك المتكبر ؟
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