بيعامل أخواته بتعالى .. اعرفى إزاى تغيرى من سلوك طفلك المتكبر ؟



بيعامل أخواته بتعالى بيعامل أخواته بتعالى



تمتع الطفل بالثقة بالنفس شيء جيد لكن عندما يصل الأمر إلى الغطرسة والغرور يصبح هناك مشكلة يجب علاجها، لأن ذلك يؤثر بشكل سلبى على علاقته مع أشقائه وزملائه في المدرسة، وبالتالي قد يتجنب البعض التعامل معه، ولهذا يجب علاج هذه المشكلة، من خلال اتباع الأم لعدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "kidsactivitiesblog".



نصائح للتعامل مع الطفل المتكبر :



اعرفى السبب



يجب على الأم أن تعرف سبب اتصاف الطفل بالغرور، هل ذلك نابع عن التباهى الدائم بذكائه ومدحه طوال الوقت أو للإهتمام والديه الزائد به، مما جعله يشعر بأنه محور الكون وزرع بداخله الشعور بالغرور.



اتكلمى مع المدرس

يجب على الأم أن تتحدث مع معلم الطفل عن غروره، فمن المحتمل أن يظهر نفس السلوك السلبي في المدرسة، لفهم سبب غطرسته، وحث المدرس بالتحلى بالصبر عند التعامل مع الطفل وإبلاغها عند تغير سلوكه للأفضل.

اتكلمى مع طفلك على إنفراد



يجب على الأم أن تتجنب توبيخ طفلها وتتحدث معه على إنفراد عن تعامله مع الآخرين بغطرسة، وسخرية، مع تنبيه بطريقة حازمة أن غطرسته أمر غير مقبول ويجب أن يتعامل بتواضع وإحترام مع الآخرين .

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خليكى قدوة إيجابيةيجب على الأم أن تبحث عن هوايات طفلها، وتحثه على ممارستها مع ملاحظة معاملتها مع الأخرين، فقد يكون الطفل تعلم التعامل بغرور مع الأخرين بسببها، لذلك على الأم أن تكون قدوة لطفلها وتتعامل بتواضع مع الأخرين أمامه حتى يقتدى بها.افهمى طفلكيشعر العديد من الأطفال المتغطرسين بالدونية ويخفون مشاعرهم من خلال التباهي بأنفسهم أمام الأخرين، لذلك على الأم أن تفهم ذلك وتستمر في مدح سلوك طفلها الإيجابى، وتساعده على أن يتمتع بالمزيد من الثقة بالنفس.ساعديه يكون مش أنانىيجب على الأم أن تساعد طفلها على التطوع في القيام بمشاريع تخدم المجتمع، حتى يتعلم روح التعاون والتواضع مع الأخرين ويحترم ذاته ويصبح أكثر ثقة بنفسه.