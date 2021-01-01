أجمل بوستات التهنئة بالعام الجديد 2022 من وحى السوشيال ميديا



أجمل بوستات التهنئة أجمل بوستات التهنئة

ساعات قليلة ويهل علينا العام الجديد 2022، والكل يطمح ويطمع أن يكون عام خير على الجميع، البعض يدعو ويتمنى لنفسه أن يكون العام فاتحة خير عليه وأن يحقق فيها أمنياته، والبعض الآخر يتمنى أن يكون العام الجديد هو عام جمع لم الشمل مع من يحب، والبعض يتمنى للجميع عاما أفضل من سابقه، وهناك من يدعو لبلاده وأوطانه وللأمة.



ومع هذه الدعوات والآراء، تتنوع طريقة التعبير من خلال البوستات التى ينشرها أصحابها على حساباتهم المختلفة على منصات السوشيال ميديا، ومن ضمن عبارات ورسائل التهنئة، التى انتشرت منها:



- أطيب التهانى المُعطرة بالحب والمُغلفة بالأمنيات لأطيب القلوب.. كل سنة وأنتم فى صحة وعافية وسعادة دائمة.

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- وفى العام الجديد، استقبِلوا أقداركم بنفسٍ راضية، فاللهُ يعلمُ وأنتم لا تعلمون.- الله يجعل العام الجديد عام خير وسعادة عليكم وعلى جميع الأمة العربية- يا غرام العام يا مسك الختام.. أنت أجمل شىء فى العام- مع اقتراب العام الجديد، لكم منا ولعائلتكم كل الآمال بأن يكون عامًا رائعًا ومليئًا بوعود غدٍ أكثر إشراقًا، كل عام وأنتم بألف خير.- أنت النهاية لعامى القديم وأنت البداية لعامى الجديد، وأحبك فى ختام السنة وفى بداية العام الجديد.- أمنيتى فى العام الجديد ألا يتكرر ما حدث فى العام الماضى، لن أتحمل كل هذه القسوة من العالم مرة أخرى.- قبل بداية العام الجديد.. اللهم اجعله عام العَوض الجميل وتحقيق الأمانى واستعادة اطمئنان الرُّوح بقدرتك يا ﷲ.- اللهم اجعل العام الجديد مليئًا بالسلام والطمأنينة والنور، اللهم عامًا بلا فجيعة ولا فقد ولا أحزان.- لا تُغرق العام الجديد بالتمنيات، تبقى الأعوام كما هى إن لم تتغير أنت.- عسى العام الجديد يعوضنا عن خيبات أعوامنا السابقة ويطيب جروحنا.- مع انتهاء العام أتمنى أن تتلاشى معه كل المحن والصعاب، ويأتى العام الجديد ومعه سلاسل من الخير ووصال الأحباب.