خبير يكشف عن طريقة إثيوبيا لبناء سد النهضة في السر منذ 2011



سد النهضة سد النهضة

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن طريقة إثيوبيا لبناء سد النهضة في السر منذ عام 2011، تحت مسميات عديدة.



وقال خبير المياه المصري إن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011 عن بناء سد يسمى بـ"الحدود" (Border) بسعة 11.1 مليار م3، ثم تغير الاسم بعد أسبوعين إلى مشروع "إكس" (X-project) بسعة 64 مليار م3، ووضع حجر الأساس فى 2 أبريل 2011 تحت اسم "سد الألفية الإثيوبي العظيم" بسعة 74 مليار م3.



وتابع: "بعد أيام تغير الاسم إلى "سد النهضة الإثيوبي العظيم" (GERD)، وطبقا للجدول الزمني تنتهي المرحلة الأولى بتشغيل أول توربينين على مستوى منخفض بعد 44 شهر (نوفمبر 2014) والانتهاء الكامل في 2017".

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وأشار إلى أنه بعد مرور 129 شهرا تظهر صور الأقمار الصناعية 30 ديسمبر 2021 عدم تشغيل أي توربينات، وثبات بحيرة سد النهضة عند مستوى 573م بإجمالي تخزين 8 مليار خلال عامين، مع استمرار فيضان المياه أعلى الممر الأوسط، وغلق بوابتي التصريف في الجناح الغربي للسد.ونوه إلى أن عدم تشغيل التوربينات يدل على أنها غير جاهزة فنيا حتى الآن رغم أنها يمكن أن تعمل عند مخزون أكثر من 4 مليار م3 فقط. كما أن عدم فتح بوابات التصريف في الجهة الغربية يعني أن إثيوبيا مازال عندها أمل في تشغيل التوربينين الفترة القادمة (ربما أسابيع)، وسوف تفتحمها إذا يأست من التشغيل للبدء في تجفيف الممر الأوسط تمهيدا لتعليته.