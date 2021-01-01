خبير يكشف عن طريقة إثيوبيا لبناء سد النهضة في السر منذ 2011

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن طريقة إثيوبيا لبناء سد النهضة في السر منذ عام 2011، تحت مسميات عديدة.
وقال خبير المياه المصري إن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011 عن بناء سد يسمى بـ"الحدود" (Border) بسعة 11.1 مليار م3، ثم تغير الاسم بعد أسبوعين إلى مشروع "إكس" (X-project) بسعة 64 مليار م3، ووضع حجر الأساس فى 2 أبريل 2011 تحت اسم "سد الألفية الإثيوبي العظيم" بسعة 74 مليار م3.
وتابع: "بعد أيام تغير الاسم إلى "سد النهضة الإثيوبي العظيم" (GERD)، وطبقا للجدول الزمني تنتهي المرحلة الأولى بتشغيل أول توربينين على مستوى منخفض بعد 44 شهر (نوفمبر 2014) والانتهاء الكامل في 2017".
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