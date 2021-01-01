

أهم الاختصارات في ساعة آبل الذكية أهم الاختصارات في ساعة آبل الذكية

أاهم الاختصارات في ساعة آبل الذكية التي يمكن أن تقوم باستخدامها في عدد كبير من الوظائف الخاصة بك في حياتك اليومية، كما أنه يتواجد عدد كبير من المميزات داخل هذه الساعة تختفي خلف هذه الاختصارات التي تجعل الساعة أسرع من المعتاد.



أهم الاختصارات في ساعة آبل الذكية

هناك عدد كبير من الوظائف التي تتواجد في ساعة آبل، كما أنها تحتوي على عدد غير متناهي من المميزات، ولكن جميعها تكون مخفيه بشكل كبير خلف عدد من الاختيارات، ويمكن أن نستفيد من هذه الاختصارات في عملية الوصول إلى الوظائف بشكل سريع.



ويجب عليك أن تقوم بتفعيل هذه الاختصارات قبل أن تقوم باستخدامها.

قد يعجبك أيضا...

استخدام الردود الافتراضية في ساعة آبل الذكيةيمكنك أن تقوم باختيار عدد من الردود الافتراضية على الرسائل الخاصة بك، ويمكنك أن تختار رد واحد منهم للرد به على جميع الرسائل التي سوف تتلقاها خلال الفترة المقبلة.حتى تستطيع أن تفعل هذه الخاصية يجب عليك أن تتبع عدد من الخطوات وهي كما يلي:• إذهب إلى تطبيقات الساعة عبر هاتفك، وبعدها أختار قسم الرسائل وقم باختيار الردود الافتراضية.• قم بالضغط على الردود الافتراضية وسوف تظهر لك بشكل مباشر ويمكنك أن تتحكم بها.• عندما تقوم بفتح الرسائل الخاصة بك على الساعة سوف يظهر أمام الردود الافتراضية وبهذا يمكنك أن تختار الرد الذي ترغب به.استخدام وضع النوم في ساعة آبل الذكيةتتمكن هذه الساعة من أن تتبع عدد كبير من المعلومات الخاصة بك عند نومك، وهذا يتيح للفرد أن ينام بشكل سليم و براحة كبيرة.هناك عدد من الأشخاص لا تحب أن تستخدم الساعة في عملية تتبع المعلومات، ولهذا يمكنك أن تقوم باستخدامها كمنبه وهي تقوم بعرض الوقت والموعد المقترح للاستيقاظ.يمكنك أن تستخدمها كمنبه من خلال وضع الساعة على جانبها، وذلك بدلاً من وضعها على الشاشة أو وضعها على ظهرها.هناك عدد من الأوضاع الجديدة الخاصة بالتركيز في الساعة، ومن خلالها تستطيع أن تربط كل من الساعة والهاتف وتستطيع أن تجعل هذا الهاتف على الوضع الصامت.تشغيل الوضع الصامت بشكل سريعالتنبيهات الصوتية من أكثر الأشياء المفيدة، ولكنها يمكن أن تسبب عدد من المشاكل في الاجتماعات أو قاعة المحاضرات، ولهذا يسعى الجميع أن يستخدم الوضع الصامت.يمكنك أن تحول الساعة للوضع الصامت من خلال تغطيتها بيديك فقط دون الضغط على الزر، يمكنك أن تفعل ذلك من خلال الذهاب لتطبيقات الساعة وبعدها اختيار الاهتزاز وبعدها الوضع الصامت من خلال تغطية الساعة، وبعد ذلك تستطيع أن تضعها على الوضع صامت من خلال تغطيتها بيديك.إيقاظ الساعة داخل آخر تطبيق كنت تستخدمههناك عدد كبير من التطبيقات التي تتواجد داخل الساعة، كما أنه يمكنك أن تتواصل اجتماعيًا من خلال مواقع التواصل التي تتواجد بها، وفي حالة أنك قمت باستخدام أحد التطبيقات وبعدها تركت الساعة فإنها سوف تقوم بغلق التطبيق بشكل تلقائي وسوف تحتاج أن تفتحه من جديد.ولكن يمكنك أن تقوم بتفعيل تطبيق إيقاظ الساعة داخل آخر تطبيق قمت باستخدامه دون الحاجة إلى فتحه يدوياً من خلال عدد من الخطوات وهم:• قم بالتوجه إلى إعدادات الساعة وبعد ذلك اذهب إلى الإعدادات العامة.• بعد الانتهاء توجه لاختيار إيقاظ الساعة، في هذا القسم سوف تجد اختيار إيقاظ الساعة داخل آخر تطبيق كنت تستخدمه.• يمكنك أن تتحكم في آخر مدة للتطبيق سواء أكانت أخر دقيقتين أو آخر ساعة.