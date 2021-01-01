

مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي تضاعفت 4 مرات بفضل Galaxy Z Flip 3 مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي تضاعفت 4 مرات بفضل Galaxy Z Flip 3

تقود شركة سامسونج قطاع الهواتف القابلة للطي ليس بسبب بدايتها في إطلاقها فحسب، بل بسبب التنوع والمزايا الكبيرة المتوفرة في هواتفها مقارنة مع هواتف الشركات الأخرى، وهو ما ساهم في مضاعفة مبيعات هذه الهواتف بنحو 4 مرات في 2021 مقارنة مع 2020.



تقول سامسونج إن هاتف Galaxy Z Flip 3 ساهم في تشجيع الناس نحو التحول إلى هواتفها وخاصة فئة الهواتف القابلة للطي، أكثر مما ساهمت فيه هواتفها الرائدة الأخرى في السوق.



وأضافت الشركة إلى أنها شهدت نموًا بنحو 150% في نسبة الأشخاص الذي تحولوا إلى هاتف Galaxy Z Flip 3 مقارنة مع أولئك الذين توجهوا نحو هواتف Note 20، وزيادة بنسبة 140% مقارنة مع الذين توجهوا إلى سلسلة Galaxy S21.

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تقول سامسونج إنها تتوقع نمو سوق الهواتف القابلة للطي بنحو 10 مرات في عام 2023 مقارنة مع الآن، وهو ما يجعل الشركة في منافسة مع نفسها لتوفير أفضل الخيارات للمستخدمين وتجنب أي تجاوز من الشركات الأخرى مثل هواوي وشاومي.