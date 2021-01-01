

تحذير عاجل من آبل لـ 1.65 مليار من مستخدمي آيفون.. خصوصيتكم في خطر لهذا السبب تحذير عاجل من آبل لـ 1.65 مليار من مستخدمي آيفون.. خصوصيتكم في خطر لهذا السبب

وجّه خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا للملايين من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد حول العالم، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت مطورة آبل Kosta Eleftheriou، أن متجر تطبيقات App Store، قد استضاف سلسلة من خدمات بث الأفلام غير القانونية، والتي تروج لخدماتها كتطبيقات مشروعة باستخدام بعض الأدوات لخداع المستخدمين.



تطبيقات غير مشروعة تنتشر على متجر آبل

وشرح الخبراء أن المتسللون أو الهاكرز يستخدمون هذه الطريقة لتشجيع مستخدمي آيفون وآيباد على إدخال معلومات وكلمات مرور حساباتهم بالتطبيق، أو مشاركة التطبيق لفتح المزيد من الميزات.

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وليس ذلك فقط، بل تشمل التطبيقات المزيفة مستويات اشتراك متميزة تتم معالجتها من خلال خدمة المدفوعات Apple Pay، والتي تحصل آبل منها على خصما تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمائة.وذكر "إلفثيريو" أن التطبيقات كانت متاحة في متجر تطبيقات آيفون "آب ستور" منذ شهور على الرغم من المراجعات السلبية التي كشفت أنها غير قانونية، وللترويج لها استخدم المتسللون بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لجعل الملايين من المستخدمين يثقون فيها.وقال إليفثريو: "بينما تفشل آبل في مراقبة متجر التطبيقات الخاص بها، جمعت هذه التطبيقات أكثر من مليوني عملية تنزيل، وتجني الآن حوالي 16000 دولار في اليوم، أو حوالي 6 ملايين دولار في السنة"، مضيفا أن الشركة الأمريكية سمحت للتطبيقات المقلدة بالتسلل لمتجرها من بينها تطبيق FlickType".وحث خبراء الأمن السيبراني أكثر من 1.65 مليار من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، على ضرورة توخى الحذر من التطبيقات التي يتم تنزيلها إلى أجهزتهم، وأن يبقوا أكثر انتباها للتقييمات والمراجعات المتعلقة بالتطبيق قبل تنزيله لاكتشاف ما إذا كان مشروعا أو غير قانوني للحفاظ على خصوصيتهم.