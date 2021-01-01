

بتصميم نحيف وذاكرة عملاقة.. تعرف على سعر ومواصفات لاب توب هواوي الجديد بتصميم نحيف وذاكرة عملاقة.. تعرف على سعر ومواصفات لاب توب هواوي الجديد

سعر ومواصفات لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro 2022، وهو أحدث جهاز كمبيوتر محمول تدشنه الشركة الصينية في سوقها المحلى، ومقارنة بالإصدار السابق يمتاز الحاسوب الجديد من فئة الألترابوك فائقة النحافة بالعديد من التحسينات أبرزها المعالج، وإليك فيما يلي سعر ومواصفات لابتوب هواوي الجديد.



سعر ومواصفات لابتوب هواوي الجديد



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يمتاز لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro 2022، بأحدث معالجات الجيل 11 من إنتل من نوع Core i7-1195G7 رباعي النوى بسرعة تصل إلى 5.0 جيجا هرتز، مع وظيفة تبريد مطورة تعتمد على مروحتين.

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ويشمل لابتوب هواوي الجديد على 4 منافذ USB-C، ومنفذ سماعة الرأس بقياس USB 3.2، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، وبالإضافة إلى ذلك يمتاز الجهاز بكاميرا ويب مميزة تتوفر أعلى إطار الجهاز النحيف.وتتضمن مواصفات لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro 2022، شاشة تعمل باللمس، مميزة بقياس 14.2 بوصة، وبدقة عرض بدقة 3120 × 2080 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.وتعمل شاشة لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro، بمعدل سطوع 500 شمعة، كما تدعم التدرج اللوني P3 بالكامل، ويحزم الكمبيوتر المحمول بطارية بقدرة 90 وات يتم شحنها عبر منفذ GaN USB-C.ويوفر لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro 2022، معالج رسومات Intel Iris Xe من إنتاج شركة إنتل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع M2 SSD، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 مثبتا مسبقا.ويتوفر لابتوب هواوي MateBook X Pro 2022 في طراز Core i5 المزود بخيار ذاكرة 16 + 512 جيجابايت، مقابل سعر 1490 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 23 ألف و400 جنيه مصري)، بينما يباع إصدار Core i7 المتطور بسعة تخزين 1 تيرابايت مقابل 1961 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 30 ألفا و700 جنيه مصري).