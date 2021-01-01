

خطوتان لإيقاف فيسبوك من تعقب كل تحركاتك الخاصة على الإنترنت خطوتان لإيقاف فيسبوك من تعقب كل تحركاتك الخاصة على الإنترنت

يواصل عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، جمع البيانات من مستخدميه من خلال إنشاء ملف تعريف لما يبحثون عنه وما يعجبهم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، توجد طريقتان يمكنك من خلالهما إيقاف موقع فيسبوك بشكل دائم عن تتبع كل حركة تقوم بها على المنصة، تتمثل الطريقة الأولى هي ببساطة في حذف حسابك.



مخاوف بشأن الخصوصية

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والطريقة الثانية، هي مسح السجل الخاص بك على الموقع قبل إيقاف تشغيل ميزة التتبع في المستقبل أو إلغاء تنشيط حسابك، حيث حذر خبراء الأمان بالفعل من تتبع الإعلانات حيث تتم مشاهدة كل موقع ويب تزوره وكل عنصر تشتريه عبر الإنترنت.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت الصحيفة البريطانية مستخدمي الهواتف الذكية بتنزيل تطبيق ما إذا سئموا من تتبع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل لأجهزتهم سرا.ووفقا لمتصفح DuckDuckGo، فإن أحدث ميزات الحماية التي يقدمها، يمكنها أن تساعدك على حظر برامج تعقب الطرف الثالث مثل جوجل و فيسبوك الكامنة في التطبيقات الأخرى.وتعمل هذه الميزة على حماية خصوصية الباحثين وتجنب فقاعة التصفية لنتائج البحث المخصصة، مما يمنح المستخدمون القلقين بشأن خصوصيتهم يمكنهم الانضمام إلى قائمة الانتظار لحماية بياناتهم.وسلطت فضيحة Cambridge Analytica الضوء، على تعقب شركات التكنولوجيا لمستخدميها ومن بينها فيسبوك، والتي كشفت كيف تقوم تلك الكيانات بتجميع معلومات قيمة بينما يبحث المستخدمون عن الإنترنت.كيفية منع فيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنتأولا: قم بفتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الذكي.ثانيا: انقر فوق قائمة المزيد من الخيارات الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.ثالثا: مرر لأسفل وانقر على خيار "الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy".رابعا: من خيار الإعدادات، توجه إلى قسم "التطبيقات والإشعارات Apps and notifications".خامسا: اضغط على علامة التبويب "الأذونات Permissions"، ثم قم بإيقاف جميع الأذونات لكل الإعدادات.