لاقت الهواتف الذكية إقبالا واسعا في الأسواق الروسية هذا العام، وبعضها حقق للشركات المنتجة أرقاما قياسية.
وتبعا للمحللين في سلسلة محلات Eldorado و M.Video للإلكترونيات في روسيا فإن هاتف Xiaomi Redmi 9A كان أكثر الهواتف شهرة في السوق الروسية لهذه السنة.
وفي المرتبة الثانية للهواتف التي اشتهرت هذا العام في روسيا حلّ iPhone 11 المزود بذواكر داخلية 128 غيغابايت، وتلاه هاتف Samsung Galaxy A12 الذي وفر للمستخدمين ميزات جيدة وقدرات تصوير مميزة وطرح بأسعار منافسة جدا.
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التعليقات على أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021
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