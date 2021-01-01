أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021

صورة الخبر: أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021
أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021

لاقت الهواتف الذكية إقبالا واسعا في الأسواق الروسية هذا العام، وبعضها حقق للشركات المنتجة أرقاما قياسية.

وتبعا للمحللين في سلسلة محلات Eldorado و M.Video للإلكترونيات في روسيا فإن هاتف Xiaomi Redmi 9A كان أكثر الهواتف شهرة في السوق الروسية لهذه السنة.

وفي المرتبة الثانية للهواتف التي اشتهرت هذا العام في روسيا حلّ iPhone 11 المزود بذواكر داخلية 128 غيغابايت، وتلاه هاتف Samsung Galaxy A12 الذي وفر للمستخدمين ميزات جيدة وقدرات تصوير مميزة وطرح بأسعار منافسة جدا.

كما ضمت قائمة الهواتف التي اشتهرت في أسواق روسيا أيضا عدة هواتف منها هواتف لشركة Xiaomi وهواتف iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Pro.

أما بالنسبة للشركات بشكل عام فقد حلت شركة سامسونغ بالمرتبة الأولى من حيث المبيعات هذه السنة في روسيا، وتلتها شركة Xiaomi، وجاءت آبل في المرتبة الثالثة.

وتشير المعطيات إلى أن مبيعات الهواتف الذكية حققت نموا هذا العام بنسبة 27% تقريبا، ووصلت مبيعات هذه الأجهزة إلى 730 مليار روبل تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15865

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager