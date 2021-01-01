

فورد ستنتج إكسبلورر ولنكولن أفياتور كهربائيتين فورد ستنتج إكسبلورر ولنكولن أفياتور كهربائيتين

بينما تعمل شركة فورد على تطوير مصنعها في كندا فقد أشارت تقارير إلى أن الشركة تهيؤه لإنتاج فورد إكسبلورر ولنكولن أفياتور كهربائيتين.



في السابق، كان المتوقع أن يتولى مصنع موستانج Mach-E الكهربائية في المكسيك، ولا تزال السيارتان حالياً تخرجان من مصنع الشركة في ميشيغان الأمريكية بمحركات وقود.



تولي فورد اهتماماً متزايداً بالسيارات الكهربائية، وتشير تحليلات إلى أن فورد تطمح لرفع إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى 200,000 سيارة سنوياً بحلول 2024.