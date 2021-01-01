

هذه الأسعار الجديدة لرينو ميجان 2022 بعد زيادتها في مصر هذه الأسعار الجديدة لرينو ميجان 2022 بعد زيادتها في مصر

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر لزيادة سعرية جديدة على سيارتها ميجان 2022 المتاحة محليا بخمس فئات، حيث تم الإعلان عن أسعارهم ومواصفاتهم كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 294 إلى 309 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 324 إلى 339 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة (محرك تربو) من 354 إلى 369 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).- فئة رابعة (محرك تربو) من 384 إلى 399 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).- فئة خامسة (محرك تربو) من 434 إلى 444 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).جدير بالذكر أن الفئتين الأولى والثانية من هذا الموديل يتم تقديمهما محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة الجديدة فتهم مزودين بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لمواصفات وتجهيزات الفئات الخمسة لموديل 2022 من رينو ميجان فهي كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- عجلة القيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (مفتاح ذكي).- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.فئة ثالثة:وتشمل نفس تجهيزات الفئة الثانية مع تغيير المحرك للفئة الثانية من المحركات.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح أمامية LED.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- فتحة سقف بانوراميه.- شاشة 9.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة أوتوماتيكيا.- كاميرا خلفية.- شاشة 10.2 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- إضاءة داخلية متعددة الألوان.- 3 أنظمة للقيادة (اقتصادي – مريح – رياضي).- مكابح يد كهربائية.فئة خامسة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لتحذير السائق عند مغادرة السيارة لحارتها.- نظام مساعد لركن السيارة ذاتيا.- نظام لعرض البيانات أمام السائق على مستوى الرأس.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا مع خاصية التدليك.- مقاعد امامية بخاصية التدفئة.- فرش داخلي من الجلد.