

خطوات بسيطة لتغيير الإطار المثقوب بنفسك خطوات بسيطة لتغيير الإطار المثقوب بنفسك

الإطار المثقوب من الأشياء المزعجة التي قد تصادفك أثناء قيادة السيارة، وبغض النظر عن مدي درجة احتراف في تغيير إطار السيارة، إلا أن تغييره يعد أمراً شاقاً للجميع، لكن الأهم من ذلك هو ان تظل هادئاً ولا تضغط على الفرامل وتنتظر السيارة حتى تبطئ تلقائياً، إليك خطوات تغيير الإطار المثقوب.

اسحب السيارة بعيدًا عن الطريق قدر الإمكان، وعلى أرض أكثر ثباتًا، فكلما كانت الأرض مستوية كلما كان أسهل وأفضل.

اضبط السيارة على فرامل الطوارئ، وإذا كانت سياراتك ذات ناقل حركة يدوي، اترك السيارة في الرجوع للخلف، أو الترس الأول.

وضع جذع شجرة أو صخرة كبيرة خلف أحد الإطارات غير التالفة، حتى لا تتدحرج السيارة إلى الوراء، خاصةً إذا كانت على منحدر.

أزل صواميل الإطار باستخدام الأداة المخصصة، وإذا لم تكن الصواميل مكشوفة ومرئية، فتحتاج إلى إزالة غطاء المحور، استخدم الطرف المسطح لأداة الإطارات لفك غطاء المحور، واحرص على عدم ثنيها.

احذر رفع السيارة بعد فك الصواميل، وإلا فإن الإطار سوف يدور، ما يجعل إزالته مستحيلة.

بمجرد فك الصامولة الأولى، اتركها عالقة قليلاً، ثم فك كل الصواميل الأخرى.

حرك الرافعة أسفل إطار السيارة، وارفع السيارة حتى يصبح الإطار بعيدًا عن الأرض بقليل.

أزل الإطار عن طريق السحب مباشرة بعيدًا عن السيارة.

ضع فتحات الإطار احتياطي للسيارة في المسامير، وتذكر أن صمام الهواء متجهًا للخارج.

اربط صواميل الإطار يدويًا واحدة تلو الأخرى.

قم بخفض السيارة بالتدريج.

تأكد من ربط صواميل العجلة بنفس النمط الذي قمت بفكها.

أنزل السيارة بالكامل وأزل الرافعة.