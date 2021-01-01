

مخصصة لطرز الـ Jeep.. ستيلانتس في طريقها لإصدار محرك V6 جديد عالي الأداء مخصصة لطرز الـ Jeep.. ستيلانتس في طريقها لإصدار محرك V6 جديد عالي الأداء

منذ سنوات ترددت شائعات قوية بأن ستيلانتس تحضر لاستخدام محرك V6 جديد بإمكانيات أقوى كثيرا من المعتاد، أطلق عليه مروجي الشائعات بأنه سيكون محرك "تورنادو" أي إعصار نظرا لقوته و أدائه الفائق.



وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في أخبار السيارات، المراقبين للموقع الرسمي لشركة ستيلانتس سيلاحظ أن بالفعل الشركة متعددة الجنسيات، المالكة لـ 16 علامة تجارية مختلفة مثل جيب وفيات و أوبل وفوكسهول وألفا روميو وسيتروين، تمهد لاستخدام محرك جديد بإمكانيات أعلى، خاصة وأن شركة كرايسلر تقدمت بالفعل عام 2019 لمكتب العلامات التجارية وتسجيل براءات الاختراع للحصول على حقوق ملكية محرك جديد 6 سلندر باسم HO GME-T6 وكل ما عرف وقتها أنه بسعة 3 لتر.



عثر أحد أعضاء منتديات Allpar على معلومة مثيرة خاصة بالمحرك الجديد أثناء تصفح قسم الموقع الرسمي المخصص لمصنع سالتيلو إنجين الخاص بشركة كرايسلر بالمكسيك. على ما يبدو ، تم إنتاج محرك الـ 6 سلندر مزدوج التربو العالمي الجديد في المصنع المكسيكي بـ كواويلا منذ 22 نوفمبر الماضي، يشير استخدام أحرف "HO" إلى أن ستيلانتس قد بدأت في تصنيع المحرك عالي الأداء.

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في حين أن وجود محرك بهذه المواصفات يعتبر شيئا واعدا ومثيرا للاهتمام، إلا أن محرك "3.0 لتر GMET6 HO" تمت إزالته بالفعل من تلك الصفحة الخاصة بمنشأة كرايسلر في المكسيك دون إبداء أية أسباب من قبل الشركة أو توضيح موقفها من المحرك الجديد.وأكدت مصادر مطلعة ومقربة من ستيلانتس أن الشركة تنوي وضع محرك الـ 6 سلندر الجديد ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بـ أمريكا الشمالية، وتحديدا في سيارات جيب رانجلر، طرز جلاديتور، وجراند شيروكي، و واجونير / جراند واجونير ، بالإضافة إلى شاحنات رام 1500. لا توجد حتى الآن المعلومات الكافية عن تفاصيل القوة الحصانية للمحرك الجديد، ولكن هناك شائعة قديمة تشير إلى أن متغير H O يمكن أن ينتج ما يزيد عن 500 حصان، وفي سيارات الإصدار الأساسي سيوفر ما يقرب من 360 حصانًا وهي كلها في إطار التكهنات وليست إعلانات مؤكدة من قبل الشركة.