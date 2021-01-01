

شاهد... كيف حولت هيونداي "أيونيك 5" لجهاز منقي للهواء في إعلان Rebirth شاهد... كيف حولت هيونداي "أيونيك 5" لجهاز منقي للهواء في إعلان Rebirth

قد يتسائل بعض المهتمين بعالم المحركات، ما مصير النماذج الأولية التجريبية من السيارات الجديدة؟ فالغالبية العظمى من النماذج الأولية ما قبل الإنتاج تقضي عليها الشركة المصنعة إما بالإعدام أو الاحتفاظ بها في متحف أو وضعها في مخزن، في كل الحالات هذه النماذج لا تباع للجمهور، وتشمل السيناريوهات الأخرى التقليدية والمتبعة منذ القدم التبرع بالسيارة لأغراض تعليمية أو تدميرها في اختبارات التصادم، لكن هيونداي الكورية قررت أن تفكر خارج الصندوق وبعيدا عن المألوف من نسختها التجريبية لـ "هيونداي أيونيك 5" الكهربائية.



ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، إنه بعد استخدامها كنموذج أولي لمدة عام كامل، قررت العلامة التجارية الكورية الجنوبية تفكيك كل أجزاء أيونيك 5 الاختبارية، ولكن بدلاً من التخلص من EV وجعلها خردة، تم إعادة توجيه بعض القطع لإنشاء جهاز لتنقية الهواء واستخدامه في مقطع فيديو دعائي للشركة في واقعة هي الأولى من نوعها. ويسلط إعلان "Rebirth" الجديد أو ما يعرف بالعربية "الولادة الجديد’"، الذي صدر اليوم الضوء على كيفية سعي هيونداي للحد من النفايات الضارة.



ولم تكن عملية التفكيك والتحويل سهلة أو بسيطة، ولم تكن مجرد شبيهة ببناء قطع الليجو، بل الأمر استغرق وقت ومجهود وتدخل المهندسين المختصين والفنيين لتسكين كل جزء مفكك في مكانه المناسب والصحيح، من مروحة التبريد إلى العجلة المصنوعة من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، استخدمت هيونداي عددًا قليلاً من المكونات من السيارة الاختبارية لتصنيع منقي الهواء، حتى الشاشتان المتجاورتان الخاصة بالمعلومات والترفيه وجدت مكانا جديدًا في الجهاز لتنظيف الهواء الداخلي.

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واستخدمت هيونداي بإبداع أقسام من غطاء المحرك وألواح الأبواب في الجهاز المنقي الهواء وأعطت هذه القطع حياة جديدة باستخدام مختلف ومتطور، كما هو الحال بالنسبة للمصابيح الخلفية الـ LED الشبيهة بالبكسل وشعار IONIQ الذي يتوسط الشريط الكهربائي.