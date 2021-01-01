

شراكة بين وايمو وجيلي الصينية لتصنيع أول مركبة ذاتية القيادة بالكامل شراكة بين وايمو وجيلي الصينية لتصنيع أول مركبة ذاتية القيادة بالكامل

عقدت العلامة التجارية Zeekr ، المتخصصة في السيارات الكهربائية والتابعة للشركة الأم جيلي الصينية، شراكة وتحالف جديد مع شركة التكنولوجيا الكاليفورنية وايمو Waymo لتطوير مركبة خدمات توصيل ذاتبة القيادة بشكل كامل.



وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أعلنت العلامتين التجاريتين أن السيارة الكهربائية الجديدة جاءت فكرتها في الأصل لتكون السيارة المستخدمة في خدمات وايمو للنقل، بالشراكة مع أوبر، التي بدأت تقدم خدماتها في فينيكس، أريزونا، وسان فرانسيسكو، وستتوسع بشكل تدريجي.



حاليا دخلت المركبة، التي لم يتم الكشف عن اسمها مرحلة التطوير في مركز جيلي الصيني لتكنولوجيا المركبات في أوروبا بجوتنبرج، السويد، ومن المقرر أن يتم بناؤها بطريقة هندسية مبتكرة وجديدة بحسب شركة جيلي، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بالمنصة المعيارية الكهربائية SEA التي تدعم سيارة Zeekr الأولى، وهي 001 electric shooting بقوة فرملة حصانية 536 ونطاق 435 ميلا.

عند اكتمال تطوير السيارة بالكامل، ستقوم Waymo بتثبيت أجهزتها وأنظمة البرمجيات الخاصة بها، والتي تستخدم تقنية Lidar وهو تحديد المحيط بناء على أشعة الليزر، مع الكاميرات والرادار ومعالجات الكمبيوتر لرسم خريطة لمحيط السيارة، وهو نظام قيادة ذاتي وُصف بأنه "السائق الأكثر خبرة في العالم" ، وقد خضع برنامج وايمو للقيادة الذاتية لاختبارات قيادة تقدر بملايين الأميال على الطرق العامة في أكثر من 13 ولاية أمريكية.حتى الآن لم تكشف وايمو وزيكر بعد عن أي تفاصيل فنية أخرى تتعلق بالمشروع الطموح، ولم تؤكد التاريخ المخطط لطرحه في الأسواق فعليا أو الأسواق المستهدفة لإطلاقه.



