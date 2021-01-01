

دراسة حديثة: تحجيم شيخوخة الدماغ مرتبط بالكلمات والموسيقى وتغيير نمط الحياة دراسة حديثة: تحجيم شيخوخة الدماغ مرتبط بالكلمات والموسيقى وتغيير نمط الحياة

يعتقد فريق من باحثي ديوك ، بقيادة عالمة الأعصاب الإدراكي إدنا أندروز ، أنهم ربما وجدوا حلاً قويًا وطويل الأمد لمواجهة هذا التدهور ومنع الأمراض في الدماغ المتقدم في السن، لا يتطلب نهجهم إجراءً جائرًا أو بعض التدخل الدوائي ، فقط أذن جيدة ، وبعض النوتة الموسيقية ، وربما آلة أو اثنتين.



في أوائل عام 2021 ، نشرت أندروز وفريقها إحدى الدراسات الأولى للنظر في تأثير الموسيقى في بناء احتياطي الدماغ المعرفي. ببساطة ، احتياطي الدماغ المعرفي هو وسيلة لتأهيل مرونة الدماغ في مواجهة الأمراض المختلفة.



يمكن أن تساعد المستويات العالية من الاحتياطي المعرفي في درء الخرف أو مرض باركنسون أو التصلب المتعدد لسنوات متتالية. يتم تحديد هذه المستويات من خلال القياسات الهيكلية للمادة الرمادية والمادة البيضاء في الدماغ. قد يُنظر إلى المادة البيضاء على أنها الأسلاك المعزولة التي تساعد مناطق مختلفة من الدماغ على التواصل.

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في هذه الدراسة بالذات ، ركز فريق أندروز على قياسات سلامة المادة البيضاء من خلال تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة المعروفة باسم التصوير الموتر للانتشار ، لمعرفة شكلها.كشفت دراسات تصوير الأعصاب السابقة أن الشيخوخة الطبيعية تؤدي إلى انخفاض تكامل المادة البيضاء عبر الدماغ. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، وجد الباحثون أن الأنشطة الحسية الحركية المعقدة قد تكون قادرة على إبطاء وحتى عكس فقدان سلامة المادة البيضاء. إن أقوى مثالين على الأنشطة الحسية الحركية المعقدة هما التعددية اللغوية والموسيقى.لطالما كان أندروز مفتونًا بالدماغ واللغات. في عام 2014 ، نشرت أحد النصوص الأساسية في مجال علم اللغة العصبي الإدراكي حيث أرست الأساس لنموذج لغوي جديد في علم الأعصاب. في نفس الوقت تقريبًا ، نشرت الدراسة الطولية الأولى والوحيد حتى الآن للرنين المغناطيسي الوظيفي لاكتساب اللغة الثانية . النتائج التي توصلت إليها ، المبنية على عقود من البحث في علم الأعصاب المعرفي واللغويات ، كانت بمثابة الأساس لدورة FOCUS الشعبية: علم الأعصاب / لغة الإنسان.في السنوات الأخيرة ، حولت تركيز أبحاثها إلى فهم تأثير الموسيقى على احتياطي الدماغ المعرفي. بفضل تجربتها الحية كموسيقية ومؤلفة محترفة ، أرادت أن ترى ما إذا كانت الموسيقى مدى الحياة يمكن أن تزيد من تكامل المادة البيضاء مع تقدم العمر. افترضت هي وفريقها أن الموسيقى ستزيد من تكامل المادة البيضاء في بعض القنوات الليفية المتعلقة بفعل صنع الموسيقىلتحقيق هذا الهدف ، قامت هي وفريقها بمسح أدمغة ثمانية موسيقيين مختلفين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا و 67 عامًا. خصص هؤلاء الموسيقيون ما معدله ثلاث ساعات يوميًا للتدرب واكتسبوا سنوات من الخبرة في الأداء. بعد وضع المشاركين في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ، استخدم الباحثون تصوير موتر الانتشار لحساب قيم التباين الجزئي (FA) لبعض مناطق ألياف المادة البيضاء . تعني قيمة FA الأعلى سلامة أعلى ، وبالتالي ، احتياطي دماغي معرفي أعلى. اختارت أندروز وفريقها مراقبة قيم FA في مسارين ليفية ، الحزمة الطولية الفائقة (SLF) والحزمة غير النهائية (UF) ، بناءً على صلتها بالموسيقى في الدراسات السابقة.وجدت الدراسات السابقة التي أجريت على المسالك الليفية لدى غير الموسيقيين أن سلامتها تتضاءل مع تقدم العمر. بمعنى آخر ، كلما تقدم المشاركون في السن ، انخفضت سلامة المادة البيضاء في هذه المناطق. بعد تحليل قيم تباين الخواص عن طريق الانحدار الخطي ، لاحظوا وجود علاقة إيجابية واضحة بين العمر والتباين الجزئي في كلا المسالك الليفية. كانت هذه الاتجاهات مرئية في كل من المسالك في نصفي الدماغ الأيمن والأيسر. أثبتت هذه الملاحظة فرضيتهم ، مما يشير إلى أن الموسيقى عالية الكفاءة يمكن أن تزيد من احتياطي الدماغ المعرفي مع تقدم العمر.توسع هذه النتائج الأدبيات الحالية لتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تحسن صحة الدماغ بما يتجاوز النظام الغذائي وممارسة الرياضة. على الرغم من أن التغيرات العصبية الأكثر تطلبًا ، إلا أن التغيرات العصبية الناتجة عن اكتساب القدرات اللغوية والموسيقى والحفاظ عليها لديها القدرة على التحمل لفترة أطول في دورة الحياة.أندروز هو أحد أقوى المدافعين عن التعلم مدى الحياة ، ليس فقط من أجل الرضا الذي يجلبه ، ولكن أيضًا للتأثير الملموس الذي يمكن أن يحدثه على احتياطي الدماغ المعرفي. لا ينبغي أن يقتصر تعلم لغة جديدة أو أداة جديدة على الطفل الصغير.يبدو إذن أن أفضل طريقة لعلاج الدماغ هي إلقاء شيء جديد عليه، القليل من التدريب لا يمكن أن يضر أيضًا.