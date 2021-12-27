

أسعار الذهب اليوم الخميس..تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس..تفاصيل

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس 30- 12- 2021.



أسعار الذهب في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 788 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، 901 جنيه للجرام.أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6304 جنيهات.أسعار الذهب في مصر بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.