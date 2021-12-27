ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 30-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6547 15.7786
يورو 17.7321 17.8756
جنيـه إسترليـنى 21.1151 21.2838
دولار كنـدى 12.2465 12.3444
كرون دانمركى 2.3846 2.4036
كرون نرويجى 1.7765 1.7914
كرون سـويدى 1.7308 1.7448
فرنك سويسرى 17.1052 17.2482
100 ين يابانى 13.5986 13.7086
ريـال سعـودى 4.1690 4.2034
دينـار كويتى 51.6794 52.2230
درهم اماراتى 4.2615 4.2963
دولار اسـترالى 11.3732 11.4648
دينـار البحـرين 41.5189 41.8532
ريـال عمـانى 40.6310 41.0155
ريـال قطـرى 4.2984 4.3348
دينـار اردنـى 22.0489 22.2862
يوان صينى 2.4545 2.4771
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-12-2021
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